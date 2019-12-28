Подняться в небо на воздушном шаре

Если хочется удивить друга или близкого человека, есть масса способов. Желание разнообразить будни, внеся ярких моментов и незабываемых впечатлений возможно. Чтобы облегчить себе поиски подарка, можно сделать оригинальный сюрприз человеку. Компанияприглашает в полет на шаре. Есть возможность приобрести сертификат для двоих или отправиться на высоту группой. Такая необычная идея точно не оставит никого равнодушным.

Как проходит мероприятие

Воздушные шары регулярно проходят проверку, поэтому не стоит беспокоиться о безопасности. Собираясь в полет – гарантированно можно получить массу положительных эмоций. В самом начале мероприятия специалисты помогают выполнить правильный настрой участникам. Заранее обговариваются все нюансы. Это может касаться следующих моментов:



своевременное прибытие на место;



подготовительные работы по запуску шара;



инструктаж для приглашенных;



непосредственно полет на аэростате;



приземление;



перевозка участников от места посадки к пункту.



Отправляясь в воздушное путешествие, следует учитывать погодные условия, туман, силу ветра. Чтобы не допустить непредвиденную ситуацию, в назначенный день полета менеджер организации уточняет возможность осуществления полета. В среднем длительность полета составляет час. Полный процесс, включающий подготовку, прибытие, сборы – до четырех часов.

Летом, когда жарко, лучше отправляться в воздух на шаре в ранние часы: с пяти до восьми часов. В вечернее время мероприятия начинаются приблизительно с семи до девяти, когда потоки воздуха уже исчезают. В зимний и осенний периоды можно полетать с 16 часов.

На протяжении всего полета посетителей сопровождает специальный автомобильный транспорт. Что обеспечивает поддержание связи. После окончания полета автомобиль доставляет клиентов на базу.

Кому противопоказан полет

В целях безопасности здоровья людей, существуют ограничения по полету. Не все допускаются на высоту:



если присутствуют серьезные болезни сердца, нарушения психики;



сразу после операций;



заболевания позвоночника, суставов, после травм;



женщины, беременные на последних месяцах;



болезни бронхов.



В плане возрастного ограничения, допускаются дети старше семи лет. Защитная экипировка включает наушники, специальный шлем. Пассажир пристегивается ремнем к сиденью. В сопровождении инструктора могут пилотировать подростки с шестнадцати лет. Главное условие для любителей экстрима – достижение совершеннолетия.





Автор статьи: Александр Матвеев