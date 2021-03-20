Программное обеспечение, которое необходимо для майнинга криптовалют

Для активных пользователей и майнеров криптовалюты актуальными является пара программ APMinerTool и atikmdag patcher. Рассмотрим что это за программное обеспечение и для чего оно необходимо.

Что из себя представляет APMinerTool

Это специальное ПО для майнеров криптовалюты. Также стоит отметить что столь хорошая программа работает только на оборудовании AntMiners и на других брендированных вещах работать не будет.

Что же можно делать благодаря программе? Три главные функции софта это мониторинг майнеров и их статуса, причем можно проводить опцию пакетом, настраивать статистический IP, и самое главное обновлять прошивку и перезапускать майнеров.

Есть особенности при работе операционная система должна быть виндовс 7 и выше, не поддерживает на ХР и IOS2. Также при загрузке стоит проконтролировать работу антивирусной системы, которая блокирует загрузку и установку файла. Файлы скачанные с рекомендуемых источников не несут угрозы и были неоднократно проверены.

В общем, очень полезная штука, однако в некоторых конфигурациях и с целью существенного улучшения работы стоит установить дополнительную программу atikmdag patcher. В паре они отлично работают и друг друга дополняют.

Дополнение atikmdag patcher

Это программа специально разработанная для выключения использования подписи драйвера для видеокарты. Является незаменимым дополнением для майнинга на прошитых видеокартах. Необходимость появляется после прошивки, когда видеокарта становится невидимой или недоступной.

Из особенностей только то что работа программы актуальна для видеокарт AMD для nvidia будет недоступна.



Простота использования после скачивания необходимо запустить самораспаковывающийся архив и будет произведена установка программы на компьютер.



Далее программа самостоятельно отыщет все драйвера для которых необходима ее работа и потребуется подтвердить дальнейшее действие, после окончания перезапустить компьютер.



После установки удаление софта не требуется.



Довольно простая инструкция пользования. Единственное что может произойти во время установки или работы может выскочить диалоговое окно с ошибкой «driver file too large» такое сообщение говорит о том что программа имеет слишком старую версию, поэтому скачивать стоит последнюю версию.

При правильном скачивании с рекомендуемых источников проблем с предоставленной парой программ не будет.





Автор статьи: Александр Матвеев