    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Происшествия


20 мар 17:56

Программное обеспечение, которое необходимо для майнинга криптовалют



Для активных пользователей и майнеров криптовалюты актуальными является пара программ APMinerTool  и atikmdag patcher. Рассмотрим что это за программное обеспечение и для чего оно необходимо.


Что из себя представляет APMinerTool


Это специальное ПО для майнеров криптовалюты. Также стоит отметить что столь хорошая программа работает только на оборудовании AntMiners и на других брендированных вещах работать не будет.


Что же можно делать благодаря программе? Три главные функции софта это мониторинг майнеров и их статуса, причем можно проводить опцию пакетом, настраивать статистический IP, и самое главное обновлять прошивку и перезапускать майнеров.


Есть особенности при работе операционная система должна быть виндовс 7 и выше, не поддерживает на ХР и IOS2. Также при загрузке стоит проконтролировать работу антивирусной системы, которая блокирует загрузку и установку файла. Файлы скачанные с рекомендуемых источников не несут угрозы и были неоднократно проверены.


В общем, очень полезная штука, однако в некоторых конфигурациях и с целью существенного улучшения работы стоит установить дополнительную программу atikmdag patcher. В паре они отлично работают и друг друга дополняют.


Дополнение atikmdag patcher


Это программа специально разработанная для выключения использования подписи драйвера для видеокарты. Является незаменимым дополнением для майнинга на прошитых видеокартах.  Необходимость появляется после прошивки, когда видеокарта становится невидимой или недоступной.


Из особенностей только то что работа программы актуальна для видеокарт AMD для nvidia будет недоступна.



  • Простота использования после скачивания необходимо запустить самораспаковывающийся архив и будет произведена установка программы на компьютер.

  • Далее программа самостоятельно отыщет все драйвера для которых необходима ее работа и потребуется подтвердить дальнейшее действие, после окончания перезапустить компьютер.

  • После установки удаление софта не требуется.


Довольно простая инструкция пользования. Единственное что может произойти во время установки или работы может выскочить диалоговое окно с ошибкой «driver file too large» такое сообщение говорит о том что программа имеет слишком старую версию, поэтому скачивать стоит последнюю версию.


При правильном скачивании с рекомендуемых источников проблем с предоставленной парой программ не будет.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Как ускорить медленный ноутбук или компьютер? Как ускорить медленный ноутбук или компьютер? Hi-tech Что такое Bitcoin простыми словами Что такое Bitcoin простыми словами Hi-tech Что такое Bitcoin простыми словами Что такое Bitcoin простыми словами Разное Криптовалюты становятся популярней Криптовалюты становятся популярней Разное
Не проходите мимо


Лента новостей
О чем молятся перед иконами святых 17:59Программное обеспечение, которое необходимо для майнинга криптовалют 17:56Самая дорогая картина Марка Шагала 23:23Эффективные способы набора мышечной массы для людей с астеническим телосложением 18:27Роботы пылесосы от бренда XIAOMI 12:23Как позаботиться о зарядном устройстве для ноутбука? 12:12Как отключить клавиатуру ноутбука? 11:01Как очистить и ускорить работу вашего ноутбука? 10:35Как увеличить производительность ноутбука? 18:53Как ускорить медленный ноутбук или компьютер? 18:51Обновления, которые стоит попробовать перед покупкой нового ноутбука 10:30IPS против TN: объяснение технологий экрана и что лучше для игр? 10:37


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru