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02 июн 18:00

Реклама в социальных сетях. Как правильно вести Инстаграм



Вы наверняка знаете, что когда реклама создается с полного нуля, многие надеются получить целевой трафик наименьшими вложениями. Когда реклама настроена, проходит время, вы ожидаете, что у вас будет много кликов, открываете свою рекламную статистику каждый час, чтобы отследить наплыв клиентов. И несмотря на то, что в некоторых ситуациях это действительно может происходить, но даже те немногие, кто зашли на вашу посадочную страницу, всё равно уходят из неё. У вас опускаются руки.


Успешная рекламная компания 


Для того, чтобы ваша рекламная кампания оправдалась, она должна содержать в себе хорошее предложение, приятный дизайн, который сможет обратить на себя внимание клиентов, нужно поработать над убедительностью призыва к действию. Благодаря компании Influencer Marketing Вы узнаете о нескольких идеях, которые можно использовать для рекламы в тестировании для улучшения своей эффективности.


Хороший рекламный текст. Он создает отличное впечатление о вашем продукте, доносит ваше предложение, помогает клиентам принять решение, он побуждает клиентов нажать на рекламу и он продаёт.


Реклама в социальных сетях. Как правильно вести Инстаграм

Текст и заголовок 


Рекламный текст очень важен, вы должны уделить ему как можно больше времени. Если вы не проработаете, то ваша реклама не сработает должным образом. Следует грамотно сформулировать предложения для гарантированного получения клиентов. В качественном тексте нет ничего лишнего, нужно прорабатывать все до мелочей. Заголовок необходим для привлечения внимание клиентов, выделять вашу аудиторию, быть понятным и доступным, привлекать читателя к вашему дальнейшему тексту. Для того, чтобы написать завлекающий заголовок, вам нужно обратиться в сервис Инстаплюс и вместо преимуществ ставить вопросы, а вместо позитива использовать негатив, протестировать порядок слов и найти сильнодействующие слова, которые будут актуальны в вашем рекламном предложение.


Помимо хорошего заголовка, вам следует поработать над описанием. Основной текст должен показать отношения клиентов к вашим услугам. Самым лучшим является социальное доказательство, например отзывы.


Дефицит доступа 


Очень хорошо работает дефицит доступа, например вы можете солгать, что у вас осталось три копии товара, после чего вы прекратите его продажу. Или же можете указать, что через 24 часа закончится скидка на вашу услугу. Дефицит побуждает клиентов действовать как можно быстрее, иногда он даже отключает им мозги, и тем самым они могут потратить очень много денег, ради получение халявы.





Автор статьи: Александр Матвеев




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