Как правильно уложить профнастил на крышу

Одним из главных преимуществ кровли из профнастила считается простота монтажа данной конструкции. Установка крыши из этого материала предусматривает поочередную укладку и последующее крепление профилированных листов к обрешетке. При наличии определенных навыков этот процесс можно выполнить даже самостоятельно, без привлечения специалистов.

Что необходимо для укладки

Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо убедиться в наличии всех инструментов, которые могут понадобиться для укладки профнастила. В частности, для этого потребуются высечные электрические ножницы, шуруповерт, ножницы по металлу, рулетка, клещи Гофра, специальные насадки на дрель и средства защиты. Также следует убедиться в правильном выборе страховки.

Еще один важный момент – обувь людей, осуществляющих монтаж. Она должна быть с мягкой подошвой. Только в такой обуви можно ходить по профнастилу. Причем ходить нужно исключительно по линиям обрешетки.

Правила монтажа

В ходе монтажа кровли из профнастила существует ряд правил, которые необходимо неукоснительно соблюдать. В противном случае владельцу дома может понадобиться ремонт кровли в Уфе уже через несколько месяцев после завершения монтажных работ.

Первое правило – на стропилины нужно набить обрешетку из досок или брусьев. При этом выступ нижних частей стропильных ног за плиты перекрытия должен быть равен 20-25 см. На торцах стропильных ног выполняется фиксация карнизной планки. Она будет использоваться в качестве ориентира для укладки последнего элемента обрешетки.

Еще одно правило касается обустройства кровельного пирога. Его слои должны располагаться в таком порядке:



пароизоляция;



утеплитель;



гидроизоляция;



профнастил.



Что нельзя делать с профнастилом?

В ходе монтажных работ стоит учитывать не только правила, но и некоторые запреты, связанные с монтажом кровли из профлиста.

Во-первых, укладка этого материала не предполагает крепление посредством гвоздей. Такой вариант исключен из-за того, что существует большой риск срыва профилированных листов сильными порывами ветра.

Во-вторых, исключена возможность обработки профнастила газовой резкой. Также исключена возможность соединения листов посредством сварки. Такие запреты обусловлены тем, что большие температуры способствуют разрушению полимерных покрытий. В последствии эти разрушения приведут к стремительной коррозии.

Еще один запрет касается особенностей использования ножниц по металлу. Ими можно выполнять исключительно продольную резку профнастила. Если же профилированные листы нужно разделить, то потребуются электроножницы.





Автор статьи: Александр Матвеев