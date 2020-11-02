Использование автовышки в процессе фасадных работ

Строительство - это сфера деятельности, в которой не обойтись без проведения работ на высоте. Например, покраска стен, установка декоративных панелей, оформление фасадов с помощью штукатурки, утепление, герметизация швов между панелями и др. требуют применения специального оборудования и техники.

Существует множество способов проведения высотных строительных или ремонтных работ:



промышленный альпинизм,



леса,



люльки,



вертикальные подъемники и т. д.



Самым лучшим вариантом является аренда автовышки АМС. Эта спецтехника состоит из стрелы с люлькой и автомобильной базы.

В люльке могут комфортно разместиться рабочие со всеми необходимыми инструментами для проведения высотных фасадных работ.

Преимущества автовышек:



Простота. Автовышка - это лучшее решение при строительных, ремонтных и декоративных фасадных работах. С помощью такой спецтехники специалисты получают возможность значительно сэкономить время, так как она не требует специальных подготовительных действий. Оператору достаточно подогнать автовышку к объекту и поднять стрелу на необходимую высоту. По окончании работ стрела также легко и быстро опускается и складывается.

Экономичность. Распространенной услугой среди строительных организаций, а также частных лиц является аренда автовышки с водителем. Заказчикам не приходится покупать собственную спецтехнику и нанимать механиков, которые будут поддерживать ее рабочее состояние. Следовательно, удается в значительной степени сэкономить.

Безопасность. Автовышка является самым безопасным средством для специалистов, работающих на высоте. Стрела всегда оснащается достаточно просторной люлькой с надежными ограждениями. Благодаря надежности и устойчивости люлька фиксируется в статичном положении. Стрела медленно поднимается и опускается.

Мобильность. Автовышка идеально подходит для проведения работ в городе и за его пределами. Грузовой автомобиль, который служит в качестве базы, может перемещаться по узким улицам и по пересеченной местности.



Украшение фасадов зданий к праздникам

Без автовышек от компании https://autovishki.com.ua/arenda-avtovishki-v-goloseevskom-rajone/ не обходятся компании, предлагающие услуги в области декорирования фасадов зданий. Для этого могут использоваться различные световые гирлянды, из которых составляются целые композиции. К весенним праздникам фасады украшаются с помощью цветов. Это также актуально для частных домов.

Для того чтобы составлять эстетичные и оригинальные композиции из художественных материалов на высоте, требуется удобная и максимально безопасная рабочая площадка. В этом качестве может использоваться только автовышка.





Автор статьи: Александр Матвеев