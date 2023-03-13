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13 мар 14:56

Как работают антибиотики: основные факты



Антибиотиками называются лекарственные препараты, которые играют важное место в лечении различных заболеваний, так как действие их является уникальным и своеобразным. Многих больных беспокоит назначение врачом антибиотиков для лечения заболеваний. Такие лечебные препараты взывают многочисленные споры среди больных, так как антибиотики как лекарственные средства окружены многочисленными мифами.


Как работают антибиотики: основные факты

Что это за лекарства


Это группа лекарств, основное назначение которых – это замедление роста живых болезнетворных бактерий или их полное уничтожение. Такие лекарственные препараты, проникая внутрь организма пагубно воздействуют на болезнетворные бактерии. Другие лекарства действуют на сам организм, а антибиотики – только на болезнетворные бактерии. В этом их удивительная особенность.


Первые антибиотики были получены из натуральных продуктов, в настоящее время современные лекарственные препараты в основном синтетические, то есть их изготавливают путем химических реакций.


Основной механизм работы таких лекарств


Такие лекарства действуют внутри человеческого организма по-разному. Одни препараты уничтожают микроорганизмы внутри человеческого организма. Другие средства воздействуют на процесс размножения бактерий в результате чего их количество внутри организма снижается естественным путем.


В современном мире огромное количество антибиотиков, которые по-разному влияют на человеческий организм. Это дает возможность лечащему врачу правильно назначить лечение того или иного заболевания. Вот некоторые действия лекарственных препаратов, относящихся к антибиотикам:



  • Нарушение регенерации клеточной стенки.

  • Нарушение процесса регенерации белков в организме больного.

  • Действие на действие различных кислот в человеческом организме.

  • Воздействие на клеточную мембрану.


Такое воздействие антибиотиков позволяет успеш0но вылечить различные человеческие заболевания, в особенности инфекционные заболевания человека.


Более подробно узнать, что такое антибиотики и как они работают можно по следующей ссылке в сети интернет https://EndoExpert.ru/patsientam/articles/kak-rabotayut-mekhanizmy-antibiotikorezistentnosti/.


Спектр действия таких препаратов


Такие препараты воздействуют на микроорганизмы, которые гибнут после взаимодействия с ними. То есть спектр действия таких препаратов – это группы микробов, которые гибнут после взаимодействия с препаратом. Большинство современных препаратов обладают широким спектром действия. Назначая препарат, специалист старается предотвратить все возможные неблагоприятные исходы течения заболевания. Таким образом он назначает препарат максимально широкого действия.





Автор статьи: Александр Матвеев




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