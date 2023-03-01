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Почему стоит выбрать неоновую вывеску?
Эта статья для тех кто решил купить неоновую вывеску. Неоновые вывески создают уникальную атмосферу праздника, словно погружая улицы города в видеоигру или фантастический фильм. Ставшие популярными в середине 20-го века вывески, по сей день пользуются большим спросом и служит запоминающейся яркой рекламой для бизнеса или акцентным элементом в интерьере.
Неоновые вывески для бизнеса
Неоновые вывески выгодно выделят ваш бизнес среди конкурентов и привлекут внимание потенциальных клиентов. Несравненным преимуществом является то, что такую вывеску можно изготовить любой формы, размеров и цвета, и будьте уверены, она будет радовать вас 10-15 лет, не теряя своей актуальности и красоты.
У неоновой вывески есть несколько преимуществ в рекламе:
- яркий и сочный цвет бросается в глаза и запоминается;
- легко читается в любое время суток;
- устойчива к морозу и высоким температурам;
- возможность изготовления в форме вашего логотипа или букв названия бренда.
Помимо наружной рекламы, неоновая вывеска может послужить ярким украшением внутри помещения, которое будет задавать настроение помещения, а также послужит еще одним источником освещения.
Неоновые вывески для дома
Инфлюенсеры и блогеры открыли новый взгляд на декор дома с помощью неоновой вывески. И не зря – неоновая вывеска эффектный способ расставить акценты и впишется в любой стиль, начиная с лофта, заканчивая скандинавским.
И в отличие от светодиодной ленты или другого популярного варианта светового украшения, неоновые вывески:
- не нагреваются (можно смело повесить на бумажные обои, не опасаясь пожара);
- почти не потребляют энергию;
- не шумит и не трещит;
- возможность подключения блока питания, который не боится влаги.
Неоновая вывеска в квартире может заменить дополнительное освещение, а при выборе теплых оттенков, создаст интимную и успокаивающую атмосферу в комнате.
Автор статьи: Александр Матвеев
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