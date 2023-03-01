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Hi-tech


01 мар 12:16

Почему стоит выбрать неоновую вывеску?



Эта статья для тех кто решил купить неоновую вывеску. Неоновые вывески создают уникальную атмосферу праздника, словно погружая улицы города в видеоигру или фантастический фильм. Ставшие популярными в середине 20-го века вывески, по сей день пользуются большим спросом и служит запоминающейся яркой рекламой для бизнеса или акцентным элементом в интерьере.


Неоновые вывески для бизнеса


Неоновые вывески выгодно выделят ваш бизнес среди конкурентов и привлекут внимание потенциальных клиентов. Несравненным преимуществом является то, что такую вывеску можно изготовить любой формы, размеров и цвета, и будьте уверены, она будет радовать вас 10-15 лет, не теряя своей актуальности и красоты.


У неоновой вывески есть несколько преимуществ в рекламе:



  • яркий и сочный цвет бросается в глаза и запоминается;

  • легко читается в любое время суток;

  • устойчива к морозу и высоким температурам;

  • возможность изготовления в форме вашего логотипа или букв названия бренда.



Помимо наружной рекламы, неоновая вывеска может послужить ярким украшением внутри помещения, которое будет задавать настроение помещения, а также послужит еще одним источником освещения.


Неоновые вывески для дома


Инфлюенсеры и блогеры открыли новый взгляд на декор дома с помощью неоновой вывески. И не зря – неоновая вывеска эффектный способ расставить акценты и впишется в любой стиль, начиная с лофта, заканчивая скандинавским.


И в отличие от светодиодной ленты или другого популярного варианта светового украшения, неоновые вывески:



  • не нагреваются (можно смело повесить на бумажные обои, не опасаясь пожара);

  • почти не потребляют энергию;

  • не шумит и не трещит;

  • возможность подключения блока питания, который не боится влаги.


Неоновая вывеска в квартире может заменить дополнительное освещение, а при выборе теплых оттенков, создаст интимную и успокаивающую атмосферу в комнате.





Автор статьи: Александр Матвеев




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