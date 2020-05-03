Рекламные вывески: особенности согласования, размещения в Москве

Реклама в мегаполисах помогает продвигать торговые предложения, это эффективный способ выйти на новый уровень продаж. Чтобы разместить на билборде свою информацию, надо подготовить ряд документов. Затем рекомендуется обратиться в ГлавПроект - согласование рекламных вывесок в Москве данной организацией осуществляется легально, удобно и быстро.

Что стоит знать про размещение и согласование рекламы

Размещение рекламного предложения является не таким простым делом, как кажется на первый взгляд. Здесь обязательно учесть все законодательные нормы и юридическую сторону, поэтому лучше следовать рекомендациям специалистов. Это означает, что придется:



Обозначить для себя, к какой категории клиентов будет относиться данный заказ: юридическое лицо или предприниматель.

Определиться с местом, где будет размещена вывеска.

Ознакомиться с рядом обязательств и правил при составлении и оформлении билборда.

Собрать пакет документов, предусмотренный законом. В каждой ситуации отдельный подход к перечню. Это зависит от рода деятельности лица, места и особенностей расположения вывески, прочего.

Ознакомиться со списком штрафов в случае невыполнения правил размещения и согласования.

Составить и отправить заявление в соответствующий комитет на рассмотрение.



Аккуратный человек или организация в таких случаях заручается поддержкой юриста, чтобы не допустить проволочек или нарушений.

Какие особенности и запреты на размещение иногда застают врасплох

Перед тем, как подавать заявление с пакетом документов на размещение рекламы в Москве, стоит тщательно изучить правила. Те, кто пренебрегает этими моментами, рискует найти в скором времени свою вывеску демонтированной. Хотя последствия бывают разные.

Стоит учесть, что запрещается установка на:



Оконных проемах.



Лоджиях и балконах.



Кровле, козырьках зданий.



Местах, приближенных к мемориальным доскам.



Расстоянии менее чем 10 метрах от другой вывески.



Конструкциях, что отдельно стоят и предназначены только для этого.



Ограждениях, относящихся к летним кафе. Прочее.



Не стоит также нарушать геометрические параметры вывесок, вертикально располагать буквы, использовать старинные здания и элементы для размещения и т. д. Это преследуется законом и ведет к последствиям, за которые придется нести ответственность.





Автор статьи: Александр Матвеев