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Рекламные вывески: особенности согласования, размещения в Москве
Реклама в мегаполисах помогает продвигать торговые предложения, это эффективный способ выйти на новый уровень продаж. Чтобы разместить на билборде свою информацию, надо подготовить ряд документов. Затем рекомендуется обратиться в ГлавПроект - согласование рекламных вывесок в Москве данной организацией осуществляется легально, удобно и быстро.
Что стоит знать про размещение и согласование рекламы
Размещение рекламного предложения является не таким простым делом, как кажется на первый взгляд. Здесь обязательно учесть все законодательные нормы и юридическую сторону, поэтому лучше следовать рекомендациям специалистов. Это означает, что придется:
- Обозначить для себя, к какой категории клиентов будет относиться данный заказ: юридическое лицо или предприниматель.
- Определиться с местом, где будет размещена вывеска.
- Ознакомиться с рядом обязательств и правил при составлении и оформлении билборда.
- Собрать пакет документов, предусмотренный законом. В каждой ситуации отдельный подход к перечню. Это зависит от рода деятельности лица, места и особенностей расположения вывески, прочего.
- Ознакомиться со списком штрафов в случае невыполнения правил размещения и согласования.
- Составить и отправить заявление в соответствующий комитет на рассмотрение.
Аккуратный человек или организация в таких случаях заручается поддержкой юриста, чтобы не допустить проволочек или нарушений.
Какие особенности и запреты на размещение иногда застают врасплох
Перед тем, как подавать заявление с пакетом документов на размещение рекламы в Москве, стоит тщательно изучить правила. Те, кто пренебрегает этими моментами, рискует найти в скором времени свою вывеску демонтированной. Хотя последствия бывают разные.
Стоит учесть, что запрещается установка на:
- Оконных проемах.
- Лоджиях и балконах.
- Кровле, козырьках зданий.
- Местах, приближенных к мемориальным доскам.
- Расстоянии менее чем 10 метрах от другой вывески.
- Конструкциях, что отдельно стоят и предназначены только для этого.
- Ограждениях, относящихся к летним кафе. Прочее.
Не стоит также нарушать геометрические параметры вывесок, вертикально располагать буквы, использовать старинные здания и элементы для размещения и т. д. Это преследуется законом и ведет к последствиям, за которые придется нести ответственность.
Автор статьи: Александр Матвеев