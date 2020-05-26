Логотип как элемент фирменного стиля

Чтобы компания стала более узнаваемой, важно проработать все до мелочей. Особое внимание следует уделить разработке логотипа. Именно он играет важную роль при формировании первого впечатления у клиента.

Особенности разработки логотипа

Каждая компания имеет свой фирменный стиль. Под ним подразумевают визуальный образ организации, который создают при помощи графических элементов, выдержанных в одной стилистической концепции. Разработка фирменного стиля включает подбор нужных символов, шрифта, изображений, дизайна, а также цветовых решений. В результате получается некая визитная карточка с символикой бренда, благодаря чему фирма становится более узнаваемой и уважаемой.

Нельзя недооценивать логотип. В бизнесе он несет важную роль в процессе коммуникации с клиентом и партнерами. К его основным функциям причисляют:



фатическую – позволяет установить, удержать потенциального клиента и поддерживать с ним взаимодействие неограниченное количество времени;



референтивную – передача нужной информации о товаре или услуге;



экспрессивную – позволяет заявить организации о себе при помощи оригинальной подачи информации о направлении деятельности;



импрессивную – создает первое впечатление.



В зависимости от модели логотипа может выполняться поэтическая или эстетическая функция, подразумевающая привлечение внимания за счет уникальной, необычной формы. Он также может быть привязан к информационному коду, например, для проверки логистических отправлений.

Достоинства

Наличие логотипа дает компании множество преимуществ:



Конкурентоспособность и уверенность, так как является элементом маркетинга и брендинга;



Возможность выпуска с фирменной символикой пакетов, конвертов, ручек, упаковок и других принадлежностей. На это особенно обращают внимание клиенты и партнеры. Так вы сможете заявить о себе и показать свой серьезный настрой к ведению дел;



Повышение доверия покупателей;



Возможность сделать бренд более популярным, востребованным и узнаваемым.



Создание логотипа включает несколько этапов работы:



Ознакомление с деятельностью компании, а также изучение целевой аудитории;

Выбор стилистической концепции;

Подбор нужных букв, цифр с учетом шрифта;

Выбор изображения (если нужно);

Оформление логотипа в нужных тонах.



Современные компьютерные технологии позволяют разработать логотипы любой сложности, сделать их одновременно лаконичными, привлекательными и многоговорящими.

Для заказа логотипа можно воспользоваться услугами полиграфической компании, где также изготавливают ручки, блокноты, визитки, бланки, ежедневники и другие носители с фирменным стилем организации.





Автор статьи: Александр Матвеев