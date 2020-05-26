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События


26 май 11:04

Логотип как элемент фирменного стиля



Чтобы компания стала более узнаваемой, важно проработать все до мелочей. Особое внимание следует уделить разработке логотипа. Именно он играет важную роль при формировании первого впечатления у клиента.


Особенности разработки логотипа


Каждая компания имеет свой фирменный стиль. Под ним подразумевают визуальный образ организации, который создают при помощи графических элементов, выдержанных в одной стилистической концепции. Разработка фирменного стиля включает подбор нужных символов, шрифта, изображений, дизайна, а также цветовых решений. В результате получается некая визитная карточка с символикой бренда, благодаря чему фирма становится более узнаваемой и уважаемой.


фирменный стиль


Нельзя недооценивать логотип. В бизнесе он несет важную роль в процессе коммуникации с клиентом и партнерами. К его основным функциям причисляют:



  • фатическую – позволяет установить, удержать потенциального клиента и поддерживать с ним взаимодействие неограниченное количество времени;

  • референтивную – передача нужной информации о товаре или услуге;

  • экспрессивную – позволяет заявить организации о себе при помощи оригинальной подачи информации о направлении деятельности;

  • импрессивную – создает первое впечатление.


В зависимости от модели логотипа может выполняться поэтическая или эстетическая функция, подразумевающая привлечение внимания за счет уникальной, необычной формы. Он также может быть привязан к информационному коду, например, для проверки логистических отправлений.


Достоинства


Наличие логотипа дает компании множество преимуществ:



  • Конкурентоспособность и уверенность, так как является элементом маркетинга и брендинга;

  • Возможность выпуска с фирменной символикой пакетов, конвертов, ручек, упаковок и других принадлежностей. На это особенно обращают внимание клиенты и партнеры. Так вы сможете заявить о себе и показать свой серьезный настрой к ведению дел;

  • Повышение доверия покупателей;

  • Возможность сделать бренд более популярным, востребованным и узнаваемым.


логотип

Создание логотипа включает несколько этапов работы:



  1. Ознакомление с деятельностью компании, а также изучение целевой аудитории;

  2. Выбор стилистической концепции;

  3. Подбор нужных букв, цифр с учетом шрифта;

  4. Выбор изображения (если нужно);

  5. Оформление логотипа в нужных тонах.


Современные компьютерные технологии позволяют разработать логотипы любой сложности, сделать их одновременно лаконичными, привлекательными и многоговорящими.


Для заказа логотипа можно воспользоваться услугами полиграфической компании, где также изготавливают ручки, блокноты, визитки, бланки, ежедневники и другие носители с фирменным стилем организации.





Автор статьи: Александр Матвеев




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