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Логотип как элемент фирменного стиля
Чтобы компания стала более узнаваемой, важно проработать все до мелочей. Особое внимание следует уделить разработке логотипа. Именно он играет важную роль при формировании первого впечатления у клиента.
Особенности разработки логотипа
Каждая компания имеет свой фирменный стиль. Под ним подразумевают визуальный образ организации, который создают при помощи графических элементов, выдержанных в одной стилистической концепции. Разработка фирменного стиля включает подбор нужных символов, шрифта, изображений, дизайна, а также цветовых решений. В результате получается некая визитная карточка с символикой бренда, благодаря чему фирма становится более узнаваемой и уважаемой.
Нельзя недооценивать логотип. В бизнесе он несет важную роль в процессе коммуникации с клиентом и партнерами. К его основным функциям причисляют:
- фатическую – позволяет установить, удержать потенциального клиента и поддерживать с ним взаимодействие неограниченное количество времени;
- референтивную – передача нужной информации о товаре или услуге;
- экспрессивную – позволяет заявить организации о себе при помощи оригинальной подачи информации о направлении деятельности;
- импрессивную – создает первое впечатление.
В зависимости от модели логотипа может выполняться поэтическая или эстетическая функция, подразумевающая привлечение внимания за счет уникальной, необычной формы. Он также может быть привязан к информационному коду, например, для проверки логистических отправлений.
Достоинства
Наличие логотипа дает компании множество преимуществ:
- Конкурентоспособность и уверенность, так как является элементом маркетинга и брендинга;
- Возможность выпуска с фирменной символикой пакетов, конвертов, ручек, упаковок и других принадлежностей. На это особенно обращают внимание клиенты и партнеры. Так вы сможете заявить о себе и показать свой серьезный настрой к ведению дел;
- Повышение доверия покупателей;
- Возможность сделать бренд более популярным, востребованным и узнаваемым.
Создание логотипа включает несколько этапов работы:
- Ознакомление с деятельностью компании, а также изучение целевой аудитории;
- Выбор стилистической концепции;
- Подбор нужных букв, цифр с учетом шрифта;
- Выбор изображения (если нужно);
- Оформление логотипа в нужных тонах.
Современные компьютерные технологии позволяют разработать логотипы любой сложности, сделать их одновременно лаконичными, привлекательными и многоговорящими.
Для заказа логотипа можно воспользоваться услугами полиграфической компании, где также изготавливают ручки, блокноты, визитки, бланки, ежедневники и другие носители с фирменным стилем организации.
Автор статьи: Александр Матвеев