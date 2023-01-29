Копирование необычных ключей - на что стоит обратить внимание?

Копирование ключей, особенно стандартной формы, не представляет особой сложности и у квалифицированного слесаря может занять от нескольких до нескольких десятков минут. Такие модели широко распространены, поэтому для их копирования не требуется много времени, необходимого для открытия цилиндра в замке.

Процесс дублирования намного сложнее, когда речь идет о нестандартных экземплярах, например, для патентных замков, сейфов или цилиндров, которые больше не производятся или очень старые. С этим типом замков проблема обычно заключается в материалах или более сложных механизмах, которые использовались в замках.

Могу ли я получить индивидуальный ключ?

Можно изготовить нестандартные ключи, например, для сейфов, патентных замков или необычной формы, однако это требует дополнительных усилий, а иногда даже соблюдения юридических вопросов, как в случае с патентными замками.В компании https://вскрытие-дверей.москва подскажут у кого сделать ключ нестандартной формы, если вы его потеряли. Также в компании оказывают и другие услуги.

Например, это может быть услуга по вскрытию дверей в квартиру.

Лицо, производящее дубликат ключа, должно иметь согласие собственника, выраженное в письменной форме, либо должно доказать, что оно является собственником помещения, предъявив, например, нотариальный акт. Кроме того, дублирование некоторых ключей для патентных замков возможно только в определенных точках.

Лучше всего выбирать тот, который сертифицирован производителем таких замков, ведь для изготовления такого типа изделий часто требуется специальное оборудование. Часто производители также проводят собственное обучение слесарей, чтобы замок был сделан правильно. Кроме того, вам часто нужен код производителя, чтобы иметь возможность сделать ключ,

Где взять необычный ключ?

Специалисты организаций, занимающихся вскрытием и ремонтом замков могут изготовить любой ключ, даже самый необычный. Такие компании легко изготовят стандартный ключ за несколько минут. Помимо слесарных услуг, они также предоставляют услуги по продаже новых замков и комплектующих для них.

Кроме того, вы можете обращаться к данным специалистам в ситуациях, когда вам необходимо экстренно вскрыть автомобильный или дверной замок вашей двери. Как правило, работают они 24 часа в сутки и смогут выручить вас из неприятной ситуации всего за несколько часов.





Автор статьи: Александр Матвеев