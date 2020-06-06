На что стоит обратить внимание при выборе люстры

В наше время существует огромный выбор осветительных приборов. Благодаря современным технологиям стало возможно создавать люстры любых форм и размеров, из различных материалов. Однако очень сложно остановить свой выбор на одном подходящем варианте.

От стиля интерьера помещения будет зависеть долгожданная покупка. Например, люстры элитные купить можно в интернет магазине ОгниСвета, в котором они представлены от европейских производителей. Если бюджет не позволяет, то по доступной цене есть много вариантов от отечественных производителей.

Люстры на любой вкус и цвет

Широкий выбор светильников сосредоточен всего лишь в одном интернет-магазине:



люстры;



светильники;



бра;



споты;



настольные лампы;



торшеры



уличное освещение;



точечные светильники и множество другого.



Люстра – это основной компонент любого помещения. Ее правильный выбор поможет создать недостающую изюминку в комнате или офисе.

Какие бывают типы люстр

Их существует несколько: классические, современные и люстры-подвесы.

Классическая люстра подойдет практически под все существующие интерьеры: классический, ретро, кантри, арт-деко. Изготавливается из разнообразных материалов: стекло, металл, а также может иметь хрустальные плафоны или тканевые абажуры. Но стоит отметить, что именно классика никогда не надоедает и не выйдет из моды.

Современные светильники представлены в еще большем ассортименте. Есть модель со встроенными светодиодами, с закрытыми плафонами и без них, массивные многоламповые на шнурах-подвесках и так далее. Инженеры и дизайнеры привнесли свой вклад в их появление. Они оснащены регулировкой освещения, которое можно менять от состояния души. Включаются или выключаются при помощи хлопка. И многое другое.

Люстры-подвесы на сегодняшний день самые популярные. Нестандартные модели в виде дерева, цилиндрической формы или в виде звезды привлекают покупателей своей оригинальностью.

ОгниСвета является специализированным интернет-магазином. На рынке светильников существует далеко не первый год. А также, представляет собой самый большой гипермаркет светотехники.

Ценовой диапазон приятно удивит и порадует. Модели представлены как от отечественных, так и от европейских производителей. Здесь можно удовлетворить даже самый изощренный вкус. А самое главное найти именно то, что так долго искали.





Автор статьи: Александр Матвеев