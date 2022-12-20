Отличия задних дисковых тормозов от остальных

Достаточно часто, особенно на устаревших автомобилей или даже прослуживших около 6 лет, установлены барабанные тормоза на задней оси колес. Конечно, они намного уступают дисковым, но намного проще в производстве, а, следовательно, дешевле при реализации.

Преимущества дисковых тормозных колонок ЗДТ

Барабанные тормозные колонки используются на достаточно дешевых машинах А-класса, что не требует интенсивного процесса торможения, а значит, можно установить именно более дешевый вариант отечественных ЗДТ.

Какие преимущества:



При торможении длина тормозного пути значительно меньше, чем при применении барабанных аналогов. Чем выше скорость движения, тем такой путь короче. Дело в том, что при движении внутри барабана остаются продукты трения, которые выбрасываются наружу и ухудшают контакт между тормозными поверхностями. Давление внутри барабанных колодок значительно ниже, чем в дисковых,



Барабанные колодки сильнее нагреваются в процессе движения. В процессе передвижения колодки нагреваются, потому что практически не обдуваются воздухом, а значит постепенно расширяются и на педаль следует надавливать сильнее. В критический момент барабаны может просто разорвать,



Механизм срабатывания дисков намного быстрее и эффективнее, нежели барабанных,



Несмотря на высокую стоимость, обслуживание дисковых тормозов гораздо проще, их эксплуатация гораздо дольше,



При использовании ЗДТ не требуется постоянно следить за натяжением ручника. При наличии постоянного влажного климата барабанные колодки может периодически заклинивать, что способствует вклиниванию задних колес.



Преимущества использования барабанных тормозных колодок:



Барабанные колодки хорошо защищены от попадания грязи в процессе движения или закидывания от передних колес,

Длительный срок эксплуатации: до 100 тысяч километров пробега и более,

При резком перепаде температур раскаленный тормозной диск может просто деформировать, а барабанные колодки, при постоянном надавливании на педаль, можно просто очистить от излишней влаги,

Ремонтопригодность барабанных тормозов более эффективная, поскольку необходимые детали практически всегда доступны в автомобильных магазинах.



До сих пор современные производители, стараясь сэкономить на применяемых деталях, ставят на переднюю ось дисковые, а на заднюю- именно барабанные тормозные колодки. Автомобили среднего класса и выше всегда имеют только ЗДТ. Таким образом, в дисковых колодках не скапливаются частицы или они постоянно сдуваются с диска, поэтому процесс торможения намного эффективнее. Диск всей рабочей поверхностью контактирует с окружающей средой, поэтому остывает очень быстро.





Автор статьи: Александр Матвеев