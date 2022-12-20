    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Hi-tech


20 дек 22:55

Отличия задних дисковых тормозов от остальных



Достаточно часто, особенно на устаревших автомобилей или даже прослуживших около 6 лет, установлены барабанные тормоза на задней оси колес. Конечно, они намного уступают дисковым, но намного проще в производстве, а, следовательно, дешевле при реализации.


Отличия задних дисковых тормозов от остальных

Преимущества дисковых тормозных колонок ЗДТ


Барабанные тормозные колонки используются на достаточно дешевых машинах А-класса, что не требует интенсивного процесса торможения, а значит, можно установить именно более дешевый вариант отечественных ЗДТ.


Какие преимущества:



  • При торможении длина тормозного пути значительно меньше, чем при применении барабанных аналогов. Чем выше скорость движения, тем такой путь короче. Дело в том, что при движении внутри барабана остаются продукты трения, которые выбрасываются наружу и ухудшают контакт между тормозными поверхностями. Давление внутри барабанных колодок значительно ниже, чем в дисковых,

  • Барабанные колодки сильнее нагреваются в процессе движения. В процессе передвижения колодки нагреваются, потому что практически не обдуваются воздухом, а значит постепенно расширяются и на педаль следует надавливать сильнее. В критический момент барабаны может просто разорвать,

  • Механизм срабатывания дисков намного быстрее и эффективнее, нежели барабанных,

  • Несмотря на высокую стоимость, обслуживание дисковых тормозов гораздо проще, их эксплуатация гораздо дольше,

  • При использовании ЗДТ не требуется постоянно следить за натяжением ручника. При наличии постоянного влажного климата барабанные колодки может периодически заклинивать, что способствует вклиниванию задних колес.


Преимущества использования барабанных тормозных колодок:



  1. Барабанные колодки хорошо защищены от попадания грязи в процессе движения или закидывания от передних колес,

  2. Длительный срок эксплуатации: до 100 тысяч километров пробега и более,

  3. При резком перепаде температур раскаленный тормозной диск может просто деформировать, а барабанные колодки, при постоянном надавливании на педаль, можно просто очистить от излишней влаги,

  4. Ремонтопригодность барабанных тормозов более эффективная, поскольку необходимые детали практически всегда доступны в автомобильных магазинах.


До сих пор современные производители, стараясь сэкономить на применяемых деталях, ставят на переднюю ось дисковые, а на заднюю- именно барабанные тормозные колодки. Автомобили среднего класса и выше всегда имеют только ЗДТ. Таким образом, в дисковых колодках не скапливаются частицы или они постоянно сдуваются с диска, поэтому процесс торможения намного эффективнее. Диск всей рабочей поверхностью контактирует с окружающей средой, поэтому остывает очень быстро.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Увеличьте скорость компьютера, не выходя за рамки бюджета Увеличьте скорость компьютера, не выходя за рамки бюджета Hi-tech Мужской барбершоп Haft как следование моде и стилю Мужской барбершоп Haft как следование моде и стилю Разное Искусственное мясо: миф или реальность? Искусственное мясо: миф или реальность? Hi-tech ТОП-10 самых дешевых автомобилей в России января 2016 года ТОП-10 самых дешевых автомобилей в России января 2016 года События
Не проходите мимо


Лента новостей
Отличия задних дисковых тормозов от остальных 22:55Новое обновление для GTA Online 22:49Стесняетесь брекетов/элайнеров на работе? Стоматолог Капил Кхурана нашел решение! 22:25Баскетбол:: НБА Джексон – в «Хьюстоне» 17:34Ford Harrison - биография 01:08«Арсенал» одерживает четвертую подряд победу в АПЛ и отрывается от «Сити» на четыре очка 17:39«Ливерпуль» одержал минимальную победу над «Манчестер Сити» 17:37Дмитрий Кузнецов: Не понимаю, почему Зиньковскому не дают больше игрового времени в Спартаке 17:33«Реал Мадрид» одержал уверенную победу в Эль-Класико 17:30Как выбрать шляпку на лето? 13:02Знаки зодиака, которые не умеют радоваться за других 12:59Облепиховое масло при гемороое 10:45


---
Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru