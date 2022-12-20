Hi-tech
Отличия задних дисковых тормозов от остальных
Достаточно часто, особенно на устаревших автомобилей или даже прослуживших около 6 лет, установлены барабанные тормоза на задней оси колес. Конечно, они намного уступают дисковым, но намного проще в производстве, а, следовательно, дешевле при реализации.
Преимущества дисковых тормозных колонок ЗДТ
Барабанные тормозные колонки используются на достаточно дешевых машинах А-класса, что не требует интенсивного процесса торможения, а значит, можно установить именно более дешевый вариант отечественных ЗДТ.
Какие преимущества:
- При торможении длина тормозного пути значительно меньше, чем при применении барабанных аналогов. Чем выше скорость движения, тем такой путь короче. Дело в том, что при движении внутри барабана остаются продукты трения, которые выбрасываются наружу и ухудшают контакт между тормозными поверхностями. Давление внутри барабанных колодок значительно ниже, чем в дисковых,
- Барабанные колодки сильнее нагреваются в процессе движения. В процессе передвижения колодки нагреваются, потому что практически не обдуваются воздухом, а значит постепенно расширяются и на педаль следует надавливать сильнее. В критический момент барабаны может просто разорвать,
- Механизм срабатывания дисков намного быстрее и эффективнее, нежели барабанных,
- Несмотря на высокую стоимость, обслуживание дисковых тормозов гораздо проще, их эксплуатация гораздо дольше,
- При использовании ЗДТ не требуется постоянно следить за натяжением ручника. При наличии постоянного влажного климата барабанные колодки может периодически заклинивать, что способствует вклиниванию задних колес.
Преимущества использования барабанных тормозных колодок:
- Барабанные колодки хорошо защищены от попадания грязи в процессе движения или закидывания от передних колес,
- Длительный срок эксплуатации: до 100 тысяч километров пробега и более,
- При резком перепаде температур раскаленный тормозной диск может просто деформировать, а барабанные колодки, при постоянном надавливании на педаль, можно просто очистить от излишней влаги,
- Ремонтопригодность барабанных тормозов более эффективная, поскольку необходимые детали практически всегда доступны в автомобильных магазинах.
До сих пор современные производители, стараясь сэкономить на применяемых деталях, ставят на переднюю ось дисковые, а на заднюю- именно барабанные тормозные колодки. Автомобили среднего класса и выше всегда имеют только ЗДТ. Таким образом, в дисковых колодках не скапливаются частицы или они постоянно сдуваются с диска, поэтому процесс торможения намного эффективнее. Диск всей рабочей поверхностью контактирует с окружающей средой, поэтому остывает очень быстро.
Автор статьи: Александр Матвеев
---