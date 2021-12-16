Пароварки: принцип действия, устройство, неисправности

Пароварка — отличный вариант для тех, кто придерживается правильного питания и любит блюда на пару. Такая пища не только вкусная, но и полезная. Производители бытовой техники предлагают большой выбор пароварок, отличающихся как по стоимости, так и по характеристикам.

Принцип действия устройства

Принцип работы прибора достаточно простой. В нижней части корпуса находятся теплонагреватель и емкость для жидкости. Сверху ставится корзина, в которую складываются продукты. Через какое-то время после включения устройства вода закипает, пар начинает подниматься и через отверстия нагревать продукты. В приготовленной пище сохраняются практически все витамины и полезные элементы. Процедура готовки не предусматривает применения жира и масла, поэтому канцерогенные вещества в продуктах также отсутствуют.

В зависимости от модели прибора, устройство может предусматривать поддон, где собирается конденсат. За счет этого исключается попадание влаги в генератор. Количество поддонов должно соответствовать числу чаш, в которых готовятся продукты. Это нужно для того, чтобы исключить смешивание запахов, поскольку в пароварке можно сразу готовить несколько блюд.

Эффективность работы оборудования зависит от мощности. Оптимальный вариант — 2 кВт. Такой мощности достаточно для того, чтобы быстро приготовить то или иное блюдо. Пароварки, оборудованные несколькими чашами, функционируют преимущественно на 900 Вт. Такой мощности достаточно для того, чтобы готовить пищу при небольших энергозатратах.

Неисправности оборудования и их устранение

Одной из самых распространенных причин поломки является неисправность теплонагревателя. Для ремонта техники нужно использовать только качественные и оригинальные ТЭНы для пароварок, иначе есть риск, что устройство после восстановления долго не проработает. Диагностику нужно доверить специалистам, поскольку только эксперты могут точно определить неисправность.

Основные поломки в работе приборов:



Устройство плохо готовит, выделяется минимум пара. Вероятнее всего, забился парогенератор. Это может быть следствием неправильной эксплуатации или использования неочищенной воды с большим содержанием солей. Для чистки потребуется столовый уксус: его заливают в емкость вместо воды, а все детали предварительно нужно снять. После этого прибор включается на несколько минут. В зависимости от загрязнения может потребоваться до пяти чисток. При отсутствии уксуса подойдет лимонная кислота. 25 грамм размешивается на литр воды, после чего раствор заливается в устройство.

Самопроизвольное отключение при работе. Если устройство без причины выключается, а затем включается, это может указывать на засорение фильтров. Их необходимо демонтировать и очистить. Если фильтры на гарантии, чистку следует доверить специалистам сервисного центра.



Большинство неисправностей, как правило, является следствием неправильной эксплуатации. Обычно это происходит, когда пароварка используется без воды.

Рекомендации по эксплуатации

Простые рекомендации, которые помогут упростить работу пароварки:



Для приготовления пищи должна использоваться только чистая вода. В противном случае есть риск быстро вывести агрегат из строя.

Всегда обращайте внимание на отметки на поддоне, чтобы уровень жидкости соответствовал норме. В отдельных моделях предусматривается опция, с помощью которой пароварка предупреждает о необходимости добавления воды. В более старых такой функции нет, поэтому через 30–40 минут, как правило, нужно доливать воду.

Используйте поддон для конденсата и не забывайте сливать из него воду.

Не прикасайтесь к устройству во время готовки, это позволит избежать травмирования. Крышка снимается аккуратно, поскольку есть риск обжечь кожу паром.

Если вы готовите одновременно мясное и овощное блюдо, то мясо следует поместить в самый нижний отсек, а овощи — сверху. После того как пища будет готова, пароварка издаст соответствующий звуковой сигнал. Продукты снизу, как правило, готовятся быстрее, поэтому при приготовлении нужно следить за временем.

После эксплуатации прибора не забывайте вымывать и насухо вытирать лотки. Для очистки не используйте средства с абразивными элементами. Чтобы удалить следы жира, допускается применение щеток.



Размещать прибор нельзя рядом с кухонной плитой или раковиной. Частое воздействие влаги и повышенных температур может вывести из строя агрегат. Также прибор нельзя ставить вплотную к кухонным шкафам, так как имеется риск повреждения мебели. Провод питания должен быть расположен так, чтобы его нельзя было задеть.





Автор статьи: Александр Матвеев