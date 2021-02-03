Мобильные бани Savotta: в чем уникальность продукции

Сауна у финнов — почитаемое место, даже место силы. В ней рождались и умирали люди, проводились жертвоприношения и пышные празднества. Создатели мобильных бань Savotta умудрились и в малый походный формат заложить важные идеи.

И первая из них — поддержка национального производства. Вся продукция бренда «Савотта» https://mybiggame.ru/armeyskoe-snaryazhenie-i-ekipirovka-savotta/ производится на заводе в Карстуле, общине в провинции Центральная Финляндия. И есть еще один эстонский завод в Тарту, туда частично перенесены этапы раскроя и пошива.

Финский ключ качества — не просто красивый символ. Маркировка с ключом-флажком avainlippu означает лицензию продукции на 3-летний срок, при этом в товаре должно быть более 50% отечественного компонента: сырья, инвестиций, трудовых ресурсов, упаковки, маркетинговых расходов. Право на ключ качества выдает Союз Финского труда. Знак символизирует ответственный подход к производству, высшее качество и экологичность.

Интересный факт: каждое изделие проверяется инспекторами, имя и фамилию сотрудника-создателя пишут прямо на бирке авторучкой. Персональная, именная ответственность высоко поднимает планку качества.

Достижения компании

Сейчас бренд Savotta неразрывно связан с технологиями. Подразделение Finn-Savotta Systems Oy отвечает за технические решения, в том числе и для сектора обороны и безопасности страны и NATO. Поэтому технологические активы и навыки компании включают:



технический консалтинг, экспертизу материалов и технических решений;



робототехнику, программирование, разработку микросхем;



лазерную резку и автоматическое шитье;



вакуумную формовку пластмассовых деталей;



металлообработку и сварку легкого алюминия для несущих рам;



3-D дизайн и печать для прототипов и небольших серий;



автоматизацию на заводе для наивысшей точности.



Уровень текущих заказчиков говорит сам за себя:



Силы обороны Финляндии и Эстонии.



Пограничная служба.



Финская полиция.



Красный Крест Финляндии.



Службы экстренной помощи.



Prysmian Group.



Varusteleka Oy.



CPE Production Oy.



Millog Oy.



Patria Oy.



И другие секретные партнеры.



Savotta со своей стороны сотрудничает с признанными европейскими производителями. Французы из DuPont делают им материал Делрин, он идеально заменяет металл и показывает в испытаниях идеальную прочность, износостойкость, низкое трение и температурную выдержку в диапазоне –40°С…+120°С. А молнии разрабатывает бельгийская фирма Kroko, известная миру с 1944 года.

Цены на продукцию такого уровня не могут быть низкими. Так, походная баня-сауна на двоих обойдется почти в 30 тыс. руб., а на четверых – почти в 60 тыс. (с банной печью и каменками комплектация будет стоить порядка 81 тыс. руб.). Тем не менее, на качестве и безопасности отдыха на открытом воздухе экономить нельзя — это факт, проверенный и подтвержденный опытом.

Особенности продукции

Вернемся к походным тентам-саунам Савотта.



HIISI 4 — переносные палатки на четверых. Устанавливается на любой поверхности, будь-то пляж, задний дворик, гористая местность или лесная чаща. Систему легко хранить и транспортировать, так как в сложенном виде размеры минимальные — 150x30x10 см, в разложенном длина достигает 250 см, высота 140—200 см. Площадь равна 5,40 м2, вес — 8,7 кг. Транспортная сумка входит в комплект вместе с центральной опорой, шестью стандартными и шестью угловыми стойками. Скамейки и плиту надо приобретать отдельно. Но главное, что печи Савотта и фирменная каменная полка совместимы с переносной банькой.

Hikimaja — простейший и самый компактный вариант походной бани-сауны для двоих человек и банной печи. Хороший выбор для рыбаков, охотников, бушкрафтеров или экстремальной семейной пары. Тенты, полностью готовые к походным условиям, делаются из прочного огнестойкого нейлона, который не боится плесени. Юбка палатки сконструирована таким образом, что владелец не привязан к погодным условиям, а теплопотери сведены к минимуму. Сверхтемпературы не нужны, для качественного пара достаточно 75°С. Параметры в цифрах: длина 170, ширина 150, высота 140—160 см, габариты сумки 170х20х30 см, площадь составляет 2,55 м2, а весит палатка 3,7 кг вместе с аксессуарами. Сумка для транспортировки, колышки и стойки идут в комплекте.



О безопасности материала

Материал для стен тентов — нейлон 210D PA (FR). Это полиэстерная ткань с огнестойким покрытием, но контакта с искрами и открытым пламенем надо избегать. Ткань самозатухающая: когда-то в 2000-х коммерческий директор Яри Виртанен демонстрировал ее возможности. Он показал, какой эффект окажет турбогорелка, если навести ее на ткань.

На практике оказалось, что текстиль потемнел лишь через 10 секунд после начала прожигания. Затем ткань оплавилась до отверстия. Как только горелку уводили в сторону, пламя затухало само собой. Это большой плюс к пожаробезопасности и снижение риска ожогов от оплавленной воспламенившейся синтетики.

Для крыши используется дышащая ткань, лен, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и устранить риск образования конденсата внутри. Конденсат в мобильной сауне – это не просто капли, это горячие, потенциально опасные капли. Стенки же должны быть другие: непродуваемые, защищенные от ветров и непогоды, удерживающие тепло внутри.

Если вы хотите безопасные мобильные бани Savotta купить в СПБ, приходите в Май Биг Гейм. Многие клиенты после негативного опыта выбирали именно бренд «Савотта» — за продуманность, надежность и безопасность. Лучше всего с этой марки и начинать свое знакомство с парилками на природе.

Меры предосторожности

Вот что советует производитель Savotta по технике безопасности:



При неправильной эксплуатации разогретые печи могут нанести вред здоровью.



Походные палатки не предназначены для длительного стационарного использования.



Нужно обеспечить своевременную разборку, очистку, сушку и правильное хранение.



Для защиты от искр дымоход выводится на 100 см вверх над отверстием.



Образование искр меньше, если топить печку древесиной из твердых пород.



Камни должны быть только для банного назначения, чтобы не травмироваться от растрескивания от нагрева и летящих осколков.



Все воспламеняющиеся материалы внутри и снаружи от тента надо убрать подальше.



Вода и огнетушитель должны быть в зоне быстрого доступа, когда начинается банный сеанс.



К печи и камням нельзя прикасаться. После использования угли необходимо потушить водой.



Повреждения в результате многодневного стояния на открытом воздухе, а также ожоги приводят к аннуляции гарантии.



Главные выводы

Вот так семейный бизнес, основанный в 1955 году, дошел до первоклассного международного уровня и получил признание любителей аутдора со всего мира. В настоящее время на фирме трудятся 100 сотрудников, некоторые из них находятся на рабочем месте по 10, 20 и даже 30 лет.

Полувековое сотрудничество Savotta с финскими силами обороны привело к доскональному соответствию НАТОвским стандартам и более строгим финским нормативам. Продукция получила сертификацию ISO 9001:2015, AQAP 2110 Ed D, NATO CAGE: A444G.





Автор статьи: Александр Матвеев