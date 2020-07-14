Автомобиль из США под ключ

Отечественный рынок автомобилей с пробегом достаточно широко развит и пользуется большой популярностью у автолюбителей, но вот ценовая политика и предлагаемая линейка моделей и марок ТС не всегда удовлетворяют запросы потребителей. Именно поэтому в последнее время интерес автолюбителей прикован преимущественно к заграничному транспорту, и в частности к страховым автомобильным аукционам США https://columbauto.by/blog/iaai-auction-usa/. Как показывает многолетняя практика, гораздо выгоднее и проще приобрести транспортное средство за рубежом, чем купить модель той же марки и комплектации на отечественном рынке.

В чем заключаются преимущества покупки автомобиля из США

Американский автомобильный рынок сильно отличается от отечественного аналога. За границей не найдешь специальных досок объявлений или специализированных форумов касательно продажи транспорта. Подержанный автомобиль его владельцы передают дилеру, который и занимается его реализацией. В этом есть свои преимущества, так как такие компании работают в рамках жестких законов, которые предусматривают предоставление подробной информации относительно авто:



год выпуска;



пробег;



количество владельцев;



аварийные ситуации и т.д.



Есть еще целый ряд преимуществ такого способа приобретения машины, а именно:



большой выбор транспортных средств;



невысокая стоимость;



отличное техническое состояние;



более расширенная комплектация;



возможность приобрести практически новый автомобиль.



Даже с учетом всех сопутствующих расходов за доставку, растаможку и прочих моментов, приобретение автомобиля из США значительно выгоднее в плане экономии. Как результат — можно стать владельцем практически нового транспорта высокого качества, хорошей комплектации, с небольшим пробегом, да еще и с весьма ощутимой экономией.

Что представляет собой услуга «доставка авто из США под ключ»

Сегодня интернет переполнен предложениями от множественных компаний и сервисов по доставке автомобилей из США. Остается только из множественных вариантов найти ответственного исполнителя, который возьмет на себя полный комплекс услуг:



подбор автомобиля;



покупка с тщательной проверкой истории авто;



подготовка необходимого пакета документа;



организацию доставки.



Теоретически, любой автомобилист может самостоятельно, без участия посредников приобрести и привезти автомобиль из-за границы. Для этого необходимо найти аукцион, зарегистрироваться на нем, изучить правила участия в нем, внести залог и т.д. Но здесь не обойтись, как и в любом другом деле, без определенного опыта. Как результат — можно наделать массу ошибок и потерять кучу денег.





Автор статьи: Александр Матвеев