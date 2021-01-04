5 секретов как выбрать радиатор для генератора

Радиатор системы охлаждения – такая деталь, которая не нуждается в регулярной замене. Достаточно один раз выбрать качественный и достойный вариант, а затем соблюдать правила и требования его эксплуатации.

Чтобы лучше понять от чего зависит срок службы радиатор генератора, требуется разобраться в особенностях функционирования охлаждающей системы. Если говорить простым языком, работает все примерно так: жидкость для охлаждения забирает теплоту разогретого двигателя, по трубкам отправляет в радиаторную часть, там охлаждает и снова передает двигателю. Чтобы все элементы установки были в порядке и не выходили из строя, нужно отслеживать уровень охлаждающей воды, а также механические повреждения.

Также как и радиатор компрессора, у генератора это – ключевая деталь всей системы, от состояния которой зависит успешность процесса охлаждения. Ниже 5 секретов, как выбрать наиболее мощный и производительный вариант.

Габаритные размеры

Здесь обращать внимание сразу на несколько параметров: длину, ширину и толщину. Они должны соответствовать конкретной охлаждающей установке.

Внутреннее устройство

Следите за расположением патрубков – оно имеет огромное значение. Обычно данные элементы размещаются на одной стороне, реже – на противоположных. Их параметры (длина и диаметр) выбираются особенно тщательно, чтобы не пришлось покупать другую радиаторную модель или искусственно донаращивать длину.

Плотность ламелей

Конструкции особенности предусматривают дополнительный монтаж вспомогательных запчастей, призванных охлаждать АКПП. Обращайте внимание на наличие компенсационного бака, а также способ соединения с ним. Внутреннее пространство должно плотно заполняться.

Покупая новую модель, обязательно оценивайте плотность ламелей – она не может быть меньше, чем у предыдущего образца. Что касается степени подобия трубок, то рекомендуется выбирать максимальную.

Материал

Самыми популярными радиаторами считаются те, что выполнены из меди или латуни, хотя сейчас от них все чаще отказываются. Дело в коэффициенте теплопроводности – у данных металлов он самый большой (конкуренцию им может составить разве что серебре). Кроме того, радиаторы на основе такого сырья довольно тяжелые, отличаются плохой вибрационной стойкостью.

Неплохая альтернатива – алюминий. Вес таких моделей в два-три раза меньше, притом, что они гарантируют превосходное охлаждение.

Толщина сердечника

Сердечники обязаны быть одинаковыми. Рекомендуемое значение стенок – около трех миллиметров.





Автор статьи: Александр Матвеев