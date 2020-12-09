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Hi-tech


09 дек 12:22

Для чего используется робот автодозвонщик?



Автодозвон - экономный и быстрый способ оптимизации работы фирмы, которая ориентирована на расширение в условиях конкуренции, интенсивной смены технологий и роста новых коммуникаций. Здесь используется комбинация линии связи и эффективных информационных технологий.



Для чего используется робот автодозвонщик?


Как это работает?



Стандартный способ связи – телефон – играет одну из важных ролей в общении людей и сегодня. Разговор по телефону может сформировать решение о покупке товаров или услуг. Компания Оки-Токи предлагает инновационную технологию которая поможет справиться с лавиной информации и сформировать уникальное предложение для целевой аудитории компании.



Робот автодозвонщик обрабатывает большой массив первичной информации из базы данных и начинает автоматический обзвон клиентов. Механизм взаимодействия с клиентом настроен на успешное завершение контакта:



  • после дозвона может подключаться пересылка СМС на номер телефона с одновременным сообщением об услуге или товаре, гиперссылками на сайт, страницы компании в социальной сети;

  • параллельно идет контакт с самим клиентом, который может быть переключен для консультаций с оператором;

  • самостоятельная обработка информации системой, которая распознает стандартные фразы и предлагает действие по алгоритму для выполнения запроса клиента – пересылка информации для покупки, сохранение данных о лояльном клиенте в базу, а также внесение данных о необходимости совершить повторный звонок через интервал времени –день, неделю, месяц, квартал.



Роботизированная система передачи сообщений и приема обратной связи с клиентом ведет тщательную и полную статистику, предоставляет отчет о работе по запросу.



Оповещение клиентов



Одно из направлений эффективной работы в автодозвоне – быстрая и компактная передача информации о самых важных для компании, параметрах товара/услуги и способах ее приобретения:




  • цена, скидка, акционное ценовое предложение в определённое время;

  • возможность онлайн-доставки товара и его подвоз прямо к офису или дому заказчика4

  • свойства товара или услуги, которые изменились, улучшение работы или использования услуги/товара, его модернизация;

  • смена или корректировка сроков и объемов оплаты, смена реквизитов, адреса фирмы;

  • напоминание о выполнении договорных отношений;

  • опрос клиентов о качестве, цене и условиях предоставления товара или услуги;

  • контакт с клиентами, которые делают запрос на восстановление договорных отношений для заключения договора, проплаты за услуги/товары.





Автор статьи: Александр Матвеев




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