Для чего используется робот автодозвонщик?

Автодозвон - экономный и быстрый способ оптимизации работы фирмы, которая ориентирована на расширение в условиях конкуренции, интенсивной смены технологий и роста новых коммуникаций. Здесь используется комбинация линии связи и эффективных информационных технологий.

Как это работает?

Стандартный способ связи – телефон – играет одну из важных ролей в общении людей и сегодня. Разговор по телефону может сформировать решение о покупке товаров или услуг. Компания Оки-Токи предлагает инновационную технологию которая поможет справиться с лавиной информации и сформировать уникальное предложение для целевой аудитории компании.

Робот автодозвонщик обрабатывает большой массив первичной информации из базы данных и начинает автоматический обзвон клиентов. Механизм взаимодействия с клиентом настроен на успешное завершение контакта:



после дозвона может подключаться пересылка СМС на номер телефона с одновременным сообщением об услуге или товаре, гиперссылками на сайт, страницы компании в социальной сети;



параллельно идет контакт с самим клиентом, который может быть переключен для консультаций с оператором;



самостоятельная обработка информации системой, которая распознает стандартные фразы и предлагает действие по алгоритму для выполнения запроса клиента – пересылка информации для покупки, сохранение данных о лояльном клиенте в базу, а также внесение данных о необходимости совершить повторный звонок через интервал времени –день, неделю, месяц, квартал.



Роботизированная система передачи сообщений и приема обратной связи с клиентом ведет тщательную и полную статистику, предоставляет отчет о работе по запросу.

Оповещение клиентов

Одно из направлений эффективной работы в автодозвоне – быстрая и компактная передача информации о самых важных для компании, параметрах товара/услуги и способах ее приобретения:



цена, скидка, акционное ценовое предложение в определённое время;



возможность онлайн-доставки товара и его подвоз прямо к офису или дому заказчика4



свойства товара или услуги, которые изменились, улучшение работы или использования услуги/товара, его модернизация;



смена или корректировка сроков и объемов оплаты, смена реквизитов, адреса фирмы;



напоминание о выполнении договорных отношений;



опрос клиентов о качестве, цене и условиях предоставления товара или услуги;



контакт с клиентами, которые делают запрос на восстановление договорных отношений для заключения договора, проплаты за услуги/товары.







Автор статьи: Александр Матвеев