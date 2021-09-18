Бетис — Реал 0:1, результат матча Примеры 28 августа 2021, сыгравший коэффициент

28 августа в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» местный «Бетис»

встречался с мадридским «Реалом». Игра получилась непростой для гостей и

завершилась их минимальной победой. Ниже — обзор матча и история выигрыша в размере 768 000 рублей. БЕТСИТИ дарит до трех фрибетов по 500 рублей без депозита в мобильном приложении по промокоду NEW3 и принимает ставки на спорт с высокими коэффициентами.

Жесткий первый тайм

«Бетис» давно стал неудобным соперником для «Реала». До этой игры только одна встреча из последних четырех завершилась победой столичной команды. Предыдущий очный поединок закончился со счетом 0:0. Учитывая, что в прошлом туре «сливочные» не смогли обыграть «Леванте» (3:3) — на этот матч команда Карло Анчелотти была настроена серьезно.



Это стало понятно после того, как «Реал» с первых же минут понесся

в атаку. На пятой Винисиус ворвался в штрафную и покатил на Карима Бензема. Тот пробил почти с отметки одиннадцатиметрового, но не смог попасть даже в створ. «Реал» часто атаковал в первой половине игры, однако лишь один удар из пяти пришелся в створ ворот. Чаще же атаки гостей захлебывались на подступах к штрафной благодаря слаженным действиями оборонительной линии «Бетиса».



Хозяева также были активны: нанесли пять ударов по воротам «Реала» за первые 45 минут, три из которых пришлось отразить Тибо Куртуа. Но они допускали много нарушений — четыре желтые карточки. Это и не удивительно, ведь приходилось сдерживать команду, которая отчаянно хотела забить. Хотела, но так и не смогла этого сделать за первый тайм. Кстати, желтую получил даже тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини. За слишком бурные эмоции в течение 45-ти минут под конец арбитр встречи наградил чилийца заслуженным предупреждением. На перерыв команды так и ушли, не открыв счет.

Забивать пришлось Карвахалю

В этом сезоне у «Реала» обнажилась вполне очевидная проблема. Единственная звезда в атаке клуба — Карим Бензема. Он хорош, но этого мало. В команде нет настоящего лидера атаки, каким был в свое время Криштиану Роналду. Да и француз в последнее время переключился с голов на ассисты, подстраиваясь под нужды коллектива. Холанда и Мбаппе подписать в это ТО не удалось — забивать должны все.



В игре с «Бетисом» это умение в итоге продемонстрировал защитник Дани Карвахаль. На 62-й минуте Бензема вошел в штрафную «Бетиса» с фланга и навесил на набегающего испанца, который замкнул передачу в одно касание, точно отправив мяч в ворота. Этот гол стал первым для защитника в текущем сезоне. Больше одного мяча он забивал очень давно — в розыгрыше Примеры 2013/2014. Тогда у него получилось огорчить соперников дважды.

Больше голов в матче не случилось, и «Реал» увез из Севильи минимальную, но очень важную победу. А клиент БЕТСИТИ выиграл хорошую сумму благодаря этому успеху мадридцев. Перед матчем он сделал ставку в размере 400 000 рублей на П2 с коэффициентом 1.92. Его выигрыш составил 768 000 рублей, а чистая прибыль — 368 000 рублей.

«Вот так и выигрываются титулы»

После игры полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал победу клуба.

«Это очень важные три очка. «Бетис» отберет немало очков у соперников, потому что играть здесь очень непросто. В команде много сильных футболистов, таких как Фекир или Каналес. Вот так и выигрываются трофеи. Мы хорошо работаем. Ключевым моментом была работа каждого игрока, вышедшего на поле», — подытожил бразилец.

Сможет ли «Реал» победить в следующей игре?

В следующем туре «Реал» сыграет дома с «Сельтой». Победа мадридцев

оценивается в 1.38, ничья идет за 5.40. На успех гостей в грядущем матче можно поставить за 8.00.





Автор статьи: Александр Матвеев