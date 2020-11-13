Лас-Вегас: как развивалось казино

Город Лас-Вегас, расположенный в штате Невада, США, является центром игрового бизнеса, где находится множество игровых казино и отелей. Сегодня данный город является общепризнанным центром игровой индустрии мира, куда приезжают люди с разных континентов, чтобы отлично провести время, повеселиться и попытаться заработать деньги на ставках.

Здесь можно найти не только игровые автоматы ешки, но также азартные игры на любой вкус, включая покер, рулетку, блэкджек, бинго, крэпс (кости), колесо Фортуны и многое другое. Однако наверняка многим людям будет интересно узнать о том, как и почему Лас-Вегас превратился в центр игровой индустрии мира.

Основание города и вехи развития

Итак, в ходе земельного аукциона, который проходил в период с 15 по 16 мая 1905 года в центральной части пустыни Мохаве был выкуплен участок земли с целью строительства здесь железнодорожной станции. Однако принимая во внимание контингент людей, с самого начала муниципальные решили выделить в городе квартал, предназначенный для развлечений и утех, где можно было выпить, погулять с женщинами легкого поведения и отдохнуть.

Первым увеселительным клубом, открывшимся в 16 квартале, стал «Аризона», где можно было сыграть в рулетку и фаро-игры. В период с 1919 по 1931 года официально азартные игры в США были запрещены, однако клубы, которых было к тому времени свыше 10, работали подпольно. После постройки в 1936 году плотины Гувера возникло озеро Мид, которое способствовало более активному развитию Лас-Вегаса. Наиболее популярными казино первой половины ХХ века стали следующие:



«Northern Club»



«Boulder Club «



«Sal Sagev» с отелем



«Hotel Nevada», переименованный позже в «Golden Gate»



«El Cortez»



«Golden Nugget»



«El Rancho Vegas»



«The Last Frontier»



Каждый из казино-отелей позиционировался особым образом и был выполнен в конкретном тематическом стиле, что стало активно привлекать отдыхающий с разных концов США.

Открытие легендарных отелей-казино в 50-60х годах ХХ века

Со второй половины 50-х годов возникает новая концепция, в основе которой лежит принцип многофункциональности отеля-казино. Рядом с такими заведениями, которые укрупняются и превращаются в большие центры, возникает вся необходимая инфраструктура, включая SPA-салоны, гольф-клубы, рестораны, паркинги и так далее. Многие из них, включая самые популярные на то время «The Desert Inn» и «The Flamingo» организуют бассейны и строят фонтаны, соревнуясь друг с другом в качестве и роскошности отделки.

В 1955 году строится самое высокое на тот момент 9-ти этажное здание, где открывается казино «Riviera», что становится началом эры высоких застроек Лас-Вегаса. Чуть позже возникают высокие здания с отелями «Mint» и «Fremont», руководство которых также оказывает услуги по проведению праздничных вечеринок, торжественных юбилеев и юбилеем, свадеб и корпоративов.

В 1969 году в городе был открыт самый высокий отель «International», где на протяжении длительного периода времени выступал знаменитый певец Элвис Пресли. В конце 80-х годов в Лас-Вегасе открываются тематические казино, которые украшаются известными объектами - Пирамиды, статуя Свободы, Эйфелева башня, Тадж-Махал и многие другие. Открываются отели с «New York-New York», «Bellagio», «Crazy Girls Fantazy» и «Sunset Station».

Заключение

В 2005 года город торжественно отметил свой 100 летний юбилей, организовав множество праздничных мероприятий во всех отелях и казино. Сегодня Лас-Вегас считается одним из самых прибыльных и богатых городов, расположенных в Западной части США, который продолжает успешно расти и развиваться.





Автор статьи: Александр Матвеев