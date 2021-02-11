Самый дорогой спортивный контракт в 2020 году

Спортивные организации и СМИ в начале года подводят итоги прошедших двенадцати месяцев. В январе стал известен самый дорогой контракт не только года, но и современности. На удивление, речь идет об американском футболе и о большой сумме денег. Расскажем, какой трансфер стал самым дорогим.

Самый крупный контракт

Крупнейший контракт был подписан летом 2020 года, он вошел в историю спорта, ведь речь идет о крупных деньгах - 503 миллиона долларов. Так несказанно повезло молодому футболисту из Америки по имени Патрик Махоумс. На данный момент спортсмену всего двадцать пять лет. Он выступает за “Kansas City Chiefs”, квотербек.

Соглашение вступило в силу с 2021 года, оно подписано сроком на десять лет. В истории уже были подобные контракты, но сумма была значительно меньше. Например, до этого был установлен рекорд на сумму 430 миллионов американских долларов. Этот контракт в свое время заключили с бейсболистом Майком Траутом, который выступал за команду “Лос-Анджелес Энджелс”, но срок договора - двенадцать лет вместо десяти.

“Канзас” задрафтовал молодого спортсмена еще в 2017 году, номер Патрика - десятый. Кстати, в прошедшем сезоне клуб смог победить в Супербоуле, а Махоумса назвали самым ценным игроком. Американский футбол не особо распространен на просторах СНГ, но некоторые любители эксклюзива любят следить за топовыми встречами. Быть в курсе событий вам поможет бренд 1х, жителям России зеркало 1xStavka не понадобится, ведь данный букмекер работает на территории страны абсолютно легально. Остальным любителям беттинга можно обратить внимание на международную компанию 1хБет.

Достижения Патрика Махоумса

Патрик Лэвон Махоумс родился в семье питчера, в свое время его отец играл в Главной Лиге Бейсбола, речь идет о Пэте Махоумсе. Мальчик с детства увлекался бейсбольной игрой и американским футболом. Изначально он выступал за Технологический Университет в Техасе. В результате он стал лучшим по пассовым тачдаунам и пассовым ярдам.

Он решил рискнуть и подал свою кандидатуру на дрифт, где его и отобрали под десятым номером. Изначально он был запасным, но позже его назвали стартером. Он за один сезон смог отдать пасов на 5,097 ярда, а также сделать 12 перехватов и 50 тачдаунов. За такие достижения молодого спортсмена выбрали в Про Боул, это “матч всех звезд” National Football League.

На счету американского футболиста множество командный и личных достижений. Сложно назвать все, но мы остановимся на самых ключевых:





высокий процент побед в плей-офф;







больше всего тачдаунов за игру - 6, подобный рекорд устанавливал только Лэн Доусон;







рекордное количество тачдаунов за сезон - 50 в 2018 году;







быстрый набор пассовых ярдов (10000) в карьере - 34 игры;







сто пассовых тачдаунов он набрал за сорок игр.





Видимо, не зря “Канзас-Сити Чифс” все же решился на столь дорогой контракт, который вошел в историю мирового спорта. Следите за будущими достижениями молодого спортсмена, если вы любите американский футбол. Скорее всего, он побьет еще не один рекорд.





Автор статьи: Александр Матвеев