Шоу-бизнес
01 июн 17:22
Цветущая Наоми Кэмпбелл вновь заключила контракт с косметическим брендом
Известной модели уже пятьдесят лет, но возраст для нее не помеха – Наоми Кэмпбел будет представлять новую линию Пэт Макграт. На данный момент культовая модель является единственным лицом косметического бренда, который принадлежит известной визажистке в Соединенных Штатах Америки. В первом рекламном ролике Наоми Кэмпбел предстала в образе королевы среди роскошных роз. Таким способом режиссер видео подчеркивает значимость ухоженности женского лица.
Модель написала в своем микроблоге, что линейка «PAT McGRATH LABS» возвращает в привычную жизнь гламур, фантазию и мечты. Наоми Кэмпбел подчеркнула, что с огромным удовольствием будет представлять гениальную визажистку Пэт Макграт и ее уникальную косметическую линейку.
Автор статьи: Александр Матвеев
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