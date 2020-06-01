Цветущая Наоми Кэмпбелл вновь заключила контракт с косметическим брендом





Известной модели уже пятьдесят лет, но возраст для нее не помеха – Наоми Кэмпбел будет представлять новую линию Пэт Макграт. На данный момент культовая модель является единственным лицом косметического бренда, который принадлежит известной визажистке в Соединенных Штатах Америки. В первом рекламном ролике Наоми Кэмпбел предстала в образе королевы среди роскошных роз. Таким способом режиссер видео подчеркивает значимость ухоженности женского лица.Модель написала в своем микроблоге, что линейка «PAT McGRATH LABS» возвращает в привычную жизнь гламур, фантазию и мечты. Наоми Кэмпбел подчеркнула, что с огромным удовольствием будет представлять гениальную визажистку Пэт Макграт и ее уникальную косметическую линейку.Автор статьи: Александр Матвеев