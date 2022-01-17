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События


17 янв 16:41

Вячеслав Моше Кантор поддерживает политику Владимира Путина относительно информационной защиты детей



Атмосфера в современном информационном пространстве имеет особенное влияние на подрастающее поколение, а потому должна контролироваться, чтобы защитить детей от дезинформации и информации, могущей представлять для них вред. Особенно остро этот вопрос стоит относительно социальных сетей, которые в последние годы стали основным источником информации и общения для большинства детей и подростков.


На ежегодной пресс-конференции в декабре 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин отдельно подчеркнул важность того, чтобы обязать интернет-платформы и социальные сети защищать детей от деструктивной информации, будь то пропаганда экстремистской деятельности, сообщения о суицидах или массовых преступлениях. По мнению главы государства, в этом вопросе даже мировые международные платформы должны подчиняться законодательству той страны, откуда ими пользуются.


«Здесь нужно соблюсти золотую середину, не подавлять свободу распространения информации в интернете, но защищать общество от возможных негативных проявлений, - заявил Владимир Путин. - Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами, чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства».


Эту позицию Владимира Путина всецело поддерживает и президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор, который также не раз высказывался о негативном влиянии дезинформации и атмосферы нетерпимости, царящей в сети, на подрастающее поколение. По мнению Вячеслава Моше Кантора, особенно очевидно это стало в период пандемии, когда изоляция подростков совпала с ростом агрессии в интернете, превратившегося в единственное окно в мир и, таким образом, влияющий на становление мировоззрения подрастающего поколения, переживающего своё формирование в и без того непростое время.


Интернет, увы, остаётся слишком благодатной почвой для распространения деструктивной информации, в частности – из-за анонимности, которую он предоставляет, считает Вячеслав Моше Кантор. Именно из-за этого, а так же отсутствия контроля за распространением данных в сети, сам Вячеслав Моше Кантор неоднократно выступал за максимально возможное внедрение законов «реального мира» в интернет-пространстве. В этом случае, убеждён президент ЕЕК, социальные сети и интернет-платформы вместо «рассадников» дезинформации и ненависти могут стать действенным инструментом по борьбе с этими явлениями.





Автор статьи: Александр Матвеев




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