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События


07 ноя 07:05

Лечебные грязи в Абхазии - уникальность и эффективность



Во времена существования СССР лечебным грязям в Абхазии было уделено должное внимание со стороны тех, кто был заинтересован и в развитии местности, и в здоровье жителей страны: именно здесь начали возводить множество санаториев https://www.holodnayarechka.ru/, где смогли поправить свое здоровье тысячи людей. Разумеется, самой главной процедурой в любом из них являлось грязелечение.


Лечебные процедуры


К слову, с того времени в санаториях Абхазии мало что изменилось: они не могут похвастаться современным оборудованием и новыми методами лечения, способными поставить на ноги человека за короткое время, но, несмотря на это, количество желающих испытать на себе целительную силу лечебных грязей в Абхазии не уменьшается.


Справедливости ради следует отметить, что бальнеологические процедуры – это не единственное, за чем сюда приезжают люди, имеющие различные проблемы со здоровьем: климат мягких субтропиков, фитонциды эвкалипта и хвойных пород, растворенные в чистом морском воздухе, минеральные воды и горячие источники – все это позволяет без употребления медицинских препаратов избавиться от определенных заболеваний и поправить свое здоровье в целом.


Если вас заинтересовало, как могут помочь лечебные грязи в Абхазии, — это вовсе не означает, что вам придется самостоятельно экспериментировать и применять различные процедуры. Несколько пансионатов и санаториев всегда рады предоставить не только качественный отдых, но и помочь в лечении таких заболеваний, как нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, неврологические проблемы, сбои в работе опорно-двигательного аппарата, различные патологии органов дыхания и многое, многое другое. Как показывает многолетний опыт, подчас именно такие грязевые ванны оказывают куда более заметный эффект, чем употребление самых современных медикаментов и другие способы лечения.


Лечебные грязи в Абхазии - уникальность и эффективность

Противопоказания


Несмотря на то, что лечебные грязи в Абхазии – это уникальный способ укрепить или поправить собственное здоровье, не следует забывать и о том, что, как и любая другая медицинская процедура, бальнеология имеет ряд противопоказаний. В первую очередь, о них должен рассказать лечащий врач, который направляет пациента на грязелечение, ну а тем, кто решил поправить свое здоровье в санаториях Абхазии по личной инициативе, не лишним будет узнать, что лечебные грязи в Абхазии могут не только не помочь при некоторых заболеваниях, но и усугубить их.


К таковым относятся:



  • Наличие злокачественных опухолей на любой стадии;

  • Заболевание органов кроветворения;

  • Туберкулез;

  • Наличие любого заболевания в стадии обострения.


Кроме того, в зависимости от профиля, в некоторые санатории не допускаются лица, имеющие язву желудка либо же 12-типерстной кишки, страдающие заболеваниями почек, либо же те, у кого существует вероятность перерождения язвы желудка из доброкачественной в злокачественную.


Достопримечательности


Помимо множества процедур, полезных для здоровья, Абхазия способна удивить своих гостей и обширной культурной программой. Таким образом, именно здесь лучше всего проводить свой отпуск тем, кто хочет совместить оздоровление, отдых и получение новых впечатлений. При этом последний момент обеспечен каждому, вне зависимости от возраста или социального положения. Ну и, разумеется, не следует забывать о том, что, какими бы безопасными не были лечебные процедуры, - они должны быть одобрены вашим лечащим врачом.





Автор статьи: Александр Матвеев




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