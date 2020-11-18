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События


18 ноя 10:33

Сергей Собянин: антикоронавирусные меры в Москве показали свою эффективность



Сергей Собянин оценил меры, предпринимаемые для предотвращения распространения коронавируса в столице, как эффективные. Об этом стало известно 1 ноября.
Сергей Собянин: антикоронавирусные меры в Москве показали свою эффективность

Он считает, что эпидемиологическая ситуация в городе ухудшаться не будет. Хотя сейчас появились дополнительные трудности — наступил сезон простуд и гриппа.

Ковидные госпитали будут работать до появления уверенности в том, что эпидемия позади. Даже при снижении заполненности они продолжат функционировать. Сейчас в московских медучреждениях около 10 тысяч граждан проходит лечение от коронавируса.




Автор статьи: Александр Матвеев




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