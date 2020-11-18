Сергей Собянин: антикоронавирусные меры в Москве показали свою эффективность





Сергей Собянин оценил меры, предпринимаемые для предотвращения распространения коронавируса в столице, как эффективные. Об этом стало известно 1 ноября.Он считает, что эпидемиологическая ситуация в городе ухудшаться не будет. Хотя сейчас появились дополнительные трудности — наступил сезон простуд и гриппа.Ковидные госпитали будут работать до появления уверенности в том, что эпидемия позади. Даже при снижении заполненности они продолжат функционировать. Сейчас в московских медучреждениях около 10 тысяч граждан проходит лечение от коронавируса.Автор статьи: Александр Матвеев