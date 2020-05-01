5 видов видео-продакшн для вашего бизнеса

Современная реклама уже давно не ограничивается ТВ-роликами. Качественный видео-продакшн поможет найти контакт с целевой аудиторией абсолютно любому бизнесу через интернет. Не все видеоролики будут одинаково полезными для продвижения бренда, товаров или услуг, поэтому важно выбрать те варианты, которые принесут максимальный эффект при минимальных затратах.



Презентации и обзоры. Для компаний, выпускающих какой-либо продукт, наиболее эффективным вариантом видео для продвижения является презентация. В таком ролике можно наглядно продемонстрировать проблему клиента, а потом быстро и эффективно решить ее с помощью своего товара, показав его преимущества. Презентационное видео может длиться всего пару минут, но даже за такое короткое время донесет целевой аудитории ценность товара или услуги, если, конечно, будет снято профессионально и по детально проработанному сценарию. Ролики с обзором товара или услуги подходят не только производителям, но и торговым компаниям, а, главное, являются отличным решением для продвижения бизнеса. Многим клиентам хочется знать все о приобретаемом продукте еще до того, как он станет их собственностью, и обзор – хороший вариант донести информацию на наглядных примерах. Длительность ролика с обзором должна быть ровно такой, чтобы показать все достоинства и возможности использования рекламируемого продукта по назначению.





Обучающие видео и лайфхаки. Современный контент, причем не только текстовый, но и видео-, постепенно уходит в сторону полезности для зрителя. Обучающие ролики, мастер-классы, и наглядные руководства по пользованию чем-либо незаменимы, когда для демонстрации продукта важна наглядность. Производители через такой контент могут показать тонкости изготовления своего продукта, чтобы у потенциальных клиентов не оставалось сомнений в его качестве. Кроме того, демонстрация производственного процесса или его части отлично показывает, какой труд заложен в изготовление продукта и снимает возражения по поводу высокой цены. Снять такое видео можно для любого товара, длительность ролика 5-20 минут. Ролики с различными лайфхаками собирают в сети максимальное количество просмотра. Это одна из разновидностей обучающего полезного контента, который можно адаптировать под любой товар или услугу. В таких роликах можно показать, как обычный продукт можно использовать по-другому, или как получить от применения конкретного товара больше пользы, а также подвести зрителя к необходимости приобретения сопутствующих товаров и аксессуаров. Длительность ролика не более 5-7 минут.





Видео подборки. Торговым компаниям найти контакт с целевой аудиторией проще всего через подборки различных товаров. Сделать такие можно практически для любой группы продуктов. В этой же категории можно снимать видео типа «ТОП преимуществ компании перед конкурентами» или «ТОП ошибок бренда которые помогли создать лучший продукт». Создать такой контент чрезвычайно просто. Оптимальная длительность видео до 10 минут.





Новости. Видео ролики с новостями – отличный способ рассказать о своей компании и продемонстрировать, что она следит за последними трендами в своей области. Такая демонстрация помогает зрителю понять, что компания развивается и стремится постоянно улучшать свой продукт. К тому же, если новость будет интересна, ее с большой долей вероятности разместят различные новостные порталы совершенно бесплатно, что позволит отказаться от привычных пресс-релизов. Контент такого рода положительно влияет на повышение известности компании, оптимальная длительность видео с новостью 5-10 минут.

