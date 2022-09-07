Знаки зодиака, которые не умеют радоваться за других





Недаром мудрая пословица гласит, что настоящая дружба познается именно в радости. Ведь если сочувствие и сопереживание еще можно как-то изобразить, то искренний восторг навряд ли. Астрологи считают, что в той или иной мере зависть присуща всем людям, но у представителей нескольких знаков зодиака неприязнь к чужому счастью и успеху выражается особенно сильно.Для представителей данного знака жизнь – это непрерывная гонка, в которой они обязательно должны быть первыми. Вторых и третьих мест для них не существует, им нужна только самая верхушка пьедестала. И когда кто-то другой с триумфом ее занимает, Стрельцы начинают злиться и даже не пытаются изображать радость.Многие люди и не подозревают, что милые, чувствительные Рыбы могут очень сильно завидовать окружающим. Особенно, если дело касается любви и личной жизни. Когда в поле зрения уроженцев этого знака попадают влюбленные парочки, они тут же начинают негодовать и вопрошать у небес, почему это счастье выпало кому-то другому, а не им.По поведению Скорпионов никогда нельзя понять, что у них на уме. Слушая о чьих-то успехах и достижениях, они могут улыбаться и рьяно выражать свое восхищение, но это вовсе не означает, что они действительно рады. Люди, рожденные под этим созвездием, искренне считают, что всего самого лучшего в этой жизни достойны только они.Автор статьи: Александр Матвеев