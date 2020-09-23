Верные спортивные прогнозы — гарантированная прибыль

Если кто-то хочет начать зарабатывать и получать стабильную прибыль, делая ставки в букмекерских конторах на спортивные события, тогда следует сначала научиться прогнозировать исход матчей и соревнований. Самые лучшие прогнозы на спорт делают те, кто в спорте разбирается. Нельзя ткнуть пальцем в небо и при этом рассчитывать на стабильный доход. С большей вероятностью деньги будут проиграны. Только очень внимательные и опытные пользователи букмекерской компании знают особенные детали, которые могут повлиять на исход матча.

Что следует учитывать при осуществлении ставки:



были ли дисквалификации;



какова атмосфера внутри команды;



есть ли травмы у ведущих игроков;



какие факторы могут повлиять на исход матча;



о чем гласит статистика последних спортивных событий и игр.



Есть специалисты, которые составляют точные прогнозы, так как много лет подряд следят за результатом соревнований и встреч соперников, учитывают определенные нюансы. Таким людям можно доверять и опираться на их мнение.

Способы зарабатывания денег на ставках

Конечно же, никто не исключает момент риска потерять деньги, который присутствует всегда. И особенно это касается беттинга. Никто и ничего гарантировать не может. Иногда даже самая слабая команда может приятно удивить. И такое случается. Но избежать самых распространенных ошибок при осуществлении ставок в букмекерской конторе можно запросто.

Во-первых, необходимо учитывать только точные прогнозы на футбол, которые можно узнать во многих источниках. Заключать пари следует лишь на те виды спорта, в которых беттер разбирается. Иначе можно наломать дров и кусать впоследствии локти. Во-вторых, никто не запрещает создать несколько актуальных аккаунтов в разных букмекерских конторах — так получится быть в курсе наиболее выгодных коэффициентов. И, в-третьих: никогда нельзя делать ставки, поддавшись сиюминутному импульсу. В любом случае необходимо обдумывать каждое решение и принимать его взвешенно.

Как оградить себя от мошенников

Всегда необходимо иметь свое личное мнение и не опираться в ста процентах случаев на чужие прогнозы. Конечно, есть люди, которые всю свою жизнь посвятили изучению игры той или иной команды. Но всем свойственно ошибаться. Даже любимая команда способна подвести. Не стоит приобретать прогнозы на спорт, которые предлагаются мошенниками в социальных сетях — для них это просто легкая нажива. Даже когда ситуация, казалось бы, предсказуема и исход матча очевиден, лучше перестраховаться и не ставить все деньги на одно событие. В случае проигрыша будет не так обидно. Нужно проводить самостоятельный анализ и рассчитывать на собственные силы.





Автор статьи: Александр Матвеев