Шоу-бизнес
13 июл 21:02
Анита Цой в свои 49 смогла похудеть на 17 килограммов
Анита Цой недавно открыто призналась, что никогда не считала собственную фигуру идеальной. По словам популярной российской певицы, борьба с лишними килограммами пока не закончена и будет продолжаться.
Как чувствует себя знаменитость
В 2020 году артистка набрала лишний вес, но пускать ситуацию на самотек артистка не стала. Она начала борьбу за свою фигуру и смогла похудеть на 17 кг, что можно считать отличным результатам. Певица считает, что не существует пределов для совершенства, поэтому она будет стремиться стать еще более привлекательной.
Анита упомянула о следующих характеристиках:
рост —167 см;
текущий вес — 61 кг;
оптимальный результат — 57 кг.
Цель певицы заключается в достижении идеальных пропорций тела, а подобное возможно при снижении веса до 57 кг. В интервью «Собеседнику» популярная артистка упомянула, что ее планы по борьбе с лишним весом полностью поддерживает супруг. Мужчина также подчеркивает, что для него первоочередное значение имеет не внешность, а внутреннее содержание человека.
Анита рассказала о том, что после похудения чувствует себя хорошо и комфортно. В планы входит избавление от некоторых дефектов кожи, которые появились после снижения веса.
Автор статьи: Александр Матвеев
Не проходите мимо
Лента новостей
Облепиховое масло при гемороое 10:45Анита Цой в свои 49 смогла похудеть на 17 килограммов 21:02В Кении девушке едва не съели голову насекомые из парика 20:59Александра Черно призналась, что пытается сохранить брак с Иосифом Оганесяном 20:58Yamaha собрался вывести на рынок Азии мотоциклы, работающие на биотопливе 01:21Биткоин консолидируется ниже 40 000 долларов США 14:53Чем заняться в зимнем Сочи 18:27Пароварки: принцип действия, устройство, неисправности 16:59Качественная реклама в Яндекс.Дзен 08:10Аренда, покупка или продажа недвижимости - какое решение принять? 15:19Наушники высшего качества для геймеров 23:05Лечебные грязи в Абхазии - уникальность и эффективность 07:05
---
Новости партнеров