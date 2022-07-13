Анита Цой в свои 49 смогла похудеть на 17 килограммов





Анита Цой недавно открыто призналась, что никогда не считала собственную фигуру идеальной. По словам популярной российской певицы, борьба с лишними килограммами пока не закончена и будет продолжаться.В 2020 году артистка набрала лишний вес, но пускать ситуацию на самотек артистка не стала. Она начала борьбу за свою фигуру и смогла похудеть на 17 кг, что можно считать отличным результатам. Певица считает, что не существует пределов для совершенства, поэтому она будет стремиться стать еще более привлекательной.рост —167 см;текущий вес — 61 кг;оптимальный результат — 57 кг.Цель певицы заключается в достижении идеальных пропорций тела, а подобное возможно при снижении веса до 57 кг. В интервью «Собеседнику» популярная артистка упомянула, что ее планы по борьбе с лишним весом полностью поддерживает супруг. Мужчина также подчеркивает, что для него первоочередное значение имеет не внешность, а внутреннее содержание человека.Анита рассказала о том, что после похудения чувствует себя хорошо и комфортно. В планы входит избавление от некоторых дефектов кожи, которые появились после снижения веса.Автор статьи: Александр Матвеев