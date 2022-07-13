В Кении девушке едва не съели голову насекомые из парика





В кенийском Найроби женщина приобрела себе парик в салоне красоты. Но после того, как она поносила его, то стала чувствовать жуткую боль в голову. Юриста Айрин Мьянго решила обратиться к медикам, которые сначала долго не могли понять, отчего именно болит голова пациентки.Но каково было удивление врачей, когда они обнаружили, что причиной головной боли были паразиты, обитающие в парике. Кроме того, медики выяснили, что волосы для парика были сняты с мертвого человека. Именно эти плотоядные насекомые и пытались прогрызть череп юриста.Врачи тщательно исследовали кожу головы девушки и нашли там хищных плотоядных насекомых, которые во время ношения парика попали ей на голову и стали постепенно вгрызаться ей в голову. Врачи сделали вывод, что насекомые появились из яиц, которые паразиты отложили в волосах парика. В последствии выяснилось, что волосы взяты с головы трупа.Представители салона красоты, где девушка купила себе парик, заявили, что он мог быть изготовлен в Британии, Америки или Индии. При этом менеджер отметила, что продала уже 150 париков из этой партии, но с такими жалобами к ним обратились впервые.Пострадавшей от насекомых девушке пообещали выплатить компенсацию, но к счастью, никаких серьезных травм и повреждений от насекомых не было. Пострадавшей только пришлось остричься на лысо и принимать антибиотики.Автор статьи: Александр Матвеев