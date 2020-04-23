Педикулез в современном обществе

Вши преследуют человека со времен древнего мира. Историки прочли первые упоминания вшей еще в сочинениях Аристотеля, жившего в IV веке до нашей эры. Археологи обнаружили засохших насекомых в захоронениях древних египтян, индейцев и перуанцев. Ученые согласны с мнением, что вошь является паразитом человека более 80.000 лет. Проблема остается актуальной и сегодня.

Что такое педикулез?

Если вы заинтересовались темой и хотите узнать все о вшах, то начать стоит с понимания того, что такое педикулез. Речь идет о распространенном заболевании кожных и волосяных покровов, вызванном паразитами – вшами. Насекомые паразитируют на человеке, питаясь его кровью и размножаясь в волосах или в одежде (зависит от вида вши), откладывая микроскопические яйца.

Статистика Всемирной Организации Здравоохранения говорит о том, что порядка 30% людей хотя бы один раз в жизни имели дело с педикулезом. Фактический процент зараженных вшами может быть гораздо больше, так как далеко не все люди с данным заболеванием обращаются к врачу. Причина – многие думают, что симптомы педикулеза являются следствием нечистоплотности.

Признаки заболевания

У педикулеза достаточно специфичные симптомы, по проявлению которых можно догадаться о проблемах с кожей и волосами. Инкубационный период (время с момента заражения до начала проявления симптомов) длится в среднем от 6 до 25 дней, после чего появляются признаки:



зуд в местах укуса насекомых;



пятна серо-голубого цвета на коже;



наличие яиц насекомых в волосах;



повреждения кожи расчесами.



Что касается яиц паразитов, они имеют вид небольших пузырьков серебристого цвета, диаметром от 2 до 3 мм. Закреплены на волосах, поэтому внимательный осмотр выявит наличие педикулеза.

Причины заражения

Высокая распространенность педикулеза в современном обществе обусловлена большим числом тесных контактов между людьми. Для заражение головной или платяной вошью хватит одного прикосновения к коже или волосам человека. В редких случаях заразиться педикулезом реально и при контакте с зараженными предметами быта и одеждой. Также важно понимать ряд нюансов:



паразиты предпочитают как чистые, так и грязные волосы и кожу, гигиена не решает;



насекомые лобкового типа передаются через половой контакт, редко через одежду;



заразиться вшами от животных невозможно из-за видоспецифичности этих паразитов;



есть популярное предположение, что у нервных людей риск заболеть педикулезом выше.



В мировой истории зафиксировано множество случаев массового и активного заражения вшами. Как правило, это происходило во время крупных войн, природных катаклизмов и других событий, когда люди были вынуждены находиться в тесном обществе, да еще и в антисанитарных условиях.

Опасность явления

Педикулез – это как минимум неприятно, так как основными симптомами является зуд и сыпь на коже. Однако заболевание не только доставляет дискомфорт, но и чревато рядом осложнений:



Бактериальные инфекции. В местах укусов вшей под кожу внедряются микроорганизмы, жизнедеятельность которых приводит к появлению гнойных высыпаний на коже головы.



Воспалительные процессы. Частые осложнения – конъюнктивит (воспаление слизистой глаз), лимфаденит (воспаление лимфатических узлов), блефарит (воспаление глазных век).



Сепсис. Запущенные случаи педикулеза могут спровоцировать заражение крови. Это крайне опасная болезнь, которая без своевременного лечения часто приводит к смерти человека.



Также к осложнениям педикулеза относится сыпной тиф, вторичная пневмония, стоматит, отит, фурункулез и обцессы. Вот почему так важно не игнорировать проблему педикулеза, а начинать лечение и заниматься профилактикой после избавления от паразитов. Особенно, если вши у детей.





Автор статьи: Александр Матвеев