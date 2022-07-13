Шоу-бизнес
13 июл 20:58
Александра Черно призналась, что пытается сохранить брак с Иосифом Оганесяном
Александра Черно - российская актриса кино. Знаменитость известна публике как экс-участница реалити-шоу "Дом-2". С давнего времени актриса состоит в браке с Иосифом Оганесяном. Летом 2020 года Александра и Иосиф сыграли свадьбу. В тот же год у супругов родился сын Стефан.
10 июля 2022 года экс-участница реалити-шоу "Дом-2" сообщила аудитории неприятную новость. "Сейчас мы переживаем нелучшие времена. Мои дорогие фанаты, не переживайте. Изо дня в день мы пробуем спасти наши отношения. Если у нас получится сохранить брак, я обязательно напишу об этом в своём блоге" - написала Александра в своём микроблоге.
Автор статьи: Александр Матвеев
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