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Шоу-бизнес


18 янв 15:25

Главная международная сенсация кино 2021



С 15 января долгожданный фильм «Раскрашенная птица», который номинировали на европейский «Оскар», доступен к просмотру. В главных ролях захватывающей исторической драмы – звезды фильмов Квентина Тарантино, Ларса фон Триера и Мартина Скорсезе. Отметим, что фильм действительно тяжелый, но обязательный к просмотру.

Главная международная сенсация кино 2021


О чем фильм «Раскрашенная птица»?
Сюжет разворачивается во времена Второй мировой войны. Стремясь защитить своего ребенка от холокоста, родители отправляют сына к родственникам в село в Восточной Европе. Но тетя мальчика внезапно умирает, и ребенок вынужден отправиться на поиски своего счастья через дикий и враждебный мир, полный жестокости и предрассудков. Ему предстоит борьба за выживание, за свою душу и будущее. В основу фильма лег одноименный роман писателя Ежи Косинского.




Автор статьи: Александр Матвеев




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