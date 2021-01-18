Шоу-бизнес
18 янв 15:25
Главная международная сенсация кино 2021
С 15 января долгожданный фильм «Раскрашенная птица», который номинировали на европейский «Оскар», доступен к просмотру. В главных ролях захватывающей исторической драмы – звезды фильмов Квентина Тарантино, Ларса фон Триера и Мартина Скорсезе. Отметим, что фильм действительно тяжелый, но обязательный к просмотру.
О чем фильм «Раскрашенная птица»?
Сюжет разворачивается во времена Второй мировой войны. Стремясь защитить своего ребенка от холокоста, родители отправляют сына к родственникам в село в Восточной Европе. Но тетя мальчика внезапно умирает, и ребенок вынужден отправиться на поиски своего счастья через дикий и враждебный мир, полный жестокости и предрассудков. Ему предстоит борьба за выживание, за свою душу и будущее. В основу фильма лег одноименный роман писателя Ежи Косинского.
Автор статьи: Александр Матвеев
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