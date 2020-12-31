Шоу-бизнес
31 дек 22:03
Где посмотреть Новогоднее поздравление Светланы Тихановской, Новый 2021 год
Сегодня Светлана Тихановская поздравит всех с праздником – её обращение начнется в 23:51.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=tJrVomXKVK4&feature=youtu.be
Поделитесь этой ссылкой с друзьями и подписчиками! Пусть каждый сможет в эту новогоднюю ночь услышать слова любви и поддержки от лидера, за которого отдал свой голос летом.
С Новым годом!
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Светла́на Гео́ргиевна Тихано́вская (урождённая Пилипчук; белор. Святлана Георгіеўна Ціханоўская (Піліпчук); род. 11 сентября 1982, п. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический деятель, кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года.
Автор статьи: Александр Матвеев
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