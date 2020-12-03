Покупка дома: вопросы, которые нужно задать себе

Вложение в дом или квартиру https://etagimsk.ru/realty_out/doma/ - одно из самых важных решений в вашей жизни. Если вы хотите избежать проблем в будущем, перед покупкой вам следует задать себе несколько фундаментальных вопросов.

Прежде чем вас соблазнят сладкие разговоры агентов по недвижимости и вы потратите пожизненные сбережения на дом своей мечты, вам следует задать себе несколько вопросов. Таким образом вы сможете предотвратить неприятные проблемы в будущем:

"Могу ли я позволить себе дом?"

Наверное, самый главный вопрос - сможете ли вы профинансировать покупку и эксплуатацию дома. Хотя, конечно, сложно оценить, как будет развиваться ваше финансовое положение в будущем, у экспертов есть простое руководство, которое поможет вам хотя бы в общих чертах ориентироваться. Стоимость дома не должна превышать годовой доход вашей семьи более чем в 1,5–2,5 раза.

"Какие будут расходы на обслуживание?"

Возможно, вы обрадовались, что можете вычесть выплаты по ипотеке из своей зарплаты, но не забыли ли вы добавить расходы на содержание дома? Плата за электроэнергию, воду, страховку и другие регулярные платежи может сделать дом значительно дороже и должна быть спланирована заранее.

"Вы можете сохранить дом?"

Безусловно, каждый дом в рекламах строительных компаний выглядит абсолютно идиллически и безупречно. Однако на самом деле все обстоит иначе и работы и необходимого ремонта вокруг дома требуется намного больше, чем в квартире. Ваш партнёр умеет работать вручную и может сам справиться с ремонтом, или вам нужно искать мастера даже для небольшой проблемы? Если у вас нет дома мастера, сможете ли вы позволить себе платить этим мастерам?

"Каковы ваши соседи?"

Решимость, что вам никто не нужен и что вы можете игнорировать своих соседей, достойна похвалы, но остается вопрос, будут ли они игнорировать вас тоже. Поймите, что люди, которые живут по соседству, вероятно, будут вашими соседями еще несколько лет, если не всю оставшуюся жизнь. Например, если вам нравится ваш покой и по соседству живет шумная семья с шестью детьми, ваша идиллия будет нарушена.

"Готовы ли вы к обязательствам?"

Каким вы представляете себе следующие десять лет? Вы хотите путешествовать, быть независимым и заниматься своими хобби? Или вы хотите остепениться и создать семью? Дом - это огромное обязательство, которое нельзя отменить так же легко, как, например, субаренду. Если вы боитесь регулярности и смотрите на сложности по недвижимости как на своего главного врага, которого нужно игнорировать как можно дольше, ищите вложение, отличное от дома.





Автор статьи: Александр Матвеев