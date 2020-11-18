Электронные четки будут поощрять молодежь молиться





Связанная с официальной папской социальной сетью Worldwide Pope's Prayer Network организация Click to Pray хочет использовать современные технологии, чтобы поощрить католическую молодежь молиться. Для этого было разработано специальное приложение и «электронные четки».Электронные четки разработала тайваньская технологическая фирма GadgTek. Гаджет состоит из 10 черных зернышек из агата и гематита и металлического креста со встроенным датчиком движения. Устройство будет стоить порядка 110 долларов, оно водонепроницаемое и активируется, когда пользователь перекрестится. Об этом сообщает служба BBC.Электронные четки обслуживаются приложением Pray Click eRosary, которое можно установить на смартфон с системой Android или iOS. Программа поддерживает три различные формы четок и контролирует продвижение пользователя в процессе перебирания четок, а также содержит аудиовизуальные пояснения, касающиеся молитвы.Медиа обращают внимание, что это очередная попытка католических сред увеличить ангажированность верующих с помощью технологий. В прошлом году была, например, представлена бесплатная (но со встроенной рекламой и возможностью покупки в приложении) локализованная игра FollowJC Go, разработанная на базе ролевой популярной онлайн игры Pokemon Go.Автор статьи: Александр Матвеев