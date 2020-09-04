Приобретаем лайки в Инстаграм

Инстаграм сегодня ‒ одна из самых мегапопулярных социальных сетей, которую каждый день посещают миллионы пользователей. Наверняка многих интересует вопрос, как раскрутить свой профиль на этой площадке. Мнения по этому поводу разнятся: кто-то предпочитает исключительно «чистые» методы продвижения, а кому-то по душе хитрить и рисковать, и все ради достижения успеха. Накрутка лайков в Инстаграм как раз и является таким способом.

Как правило, чтобы привлечь к своему аккаунту большее число читателей, многие пользуются услугами специальных сервисов. К примеру, один из них ‒ доктор смм. Это молодая, но достаточно быстро развивающаяся компания, оказывающая широкий спектр услуг в сфере SMM. Более подробно, о сфере деятельности, направлении в работе и ценовой политике данного сервиса, можно узнать на официальном сайте ресурса.

Кому и зачем нужны лайки

Опытные пользователи социальных сетей знают, что большое число подписчиков ‒ это популярность и высокие позиции в поисковой системе. Именно поэтому они занимаются накруткой читателей с определенной целью ‒ для того, чтобы создать широкий охват аудитории. Ведь чем популярнее будет страничка в социальной сети, тем чаще будут ее посещать другие пользователи. И если говорить о лайках в Инстаграм, то в первую очередь они необходимы тем аккаунтам, которые занимаются продвижением собственной торговой марки и предлагают различные услуги. Большое количество подписчиков говорит о том, что профиль надежен и стабилен, а это значит, что ему можно доверять.

Кроме того, к накрутке читателей очень часто прибегают для того, чтобы:



Повысить собственный авторитет. Многие прибегают к накрутке подписчиков, чтобы удовлетворить свои личные амбиции.



Сделать узнаваемым бренд. Сегодня очень многие занимаются раскруткой и продажей своей продукции через социальные сети, и Инстаграм в этом плане не является исключением. Поэтому, чем больше у странички подписчиков, тем лучше будет продаваться товар.



Здесь следует понимать, что заниматься накруткой лайков необходимо без ущерба для странички, так как слишком большая активность читателей может вызвать подозрения у администраторов социальной сети, что закончится блокировкой аккаунта.

Качество лайков

Купить лайки сегодня не составит труда, благо таких ресурсов в сети Интернет более чем предостаточно. Но, прежде чем это делать, следует ознакомиться с особенностями предлагаемых пакетов, так как лайки различаются по следующим параметрам:



максимал ьный и минимальный заказ;



быстрота запуска пакета услуг;



скорост ь выполнения;



качество читателей (боты, аккаунты и т.д.);



процент списания набранных лайков.



Разобравшись с условиями и качеством предлагаемого пакета, и выбрав подходящий вариант, можно совершать покупку и наблюдать за тем, как увеличивается число подписчиков на страничке.





Автор статьи: Александр Матвеев