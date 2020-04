Новый трек Селены Гомес посвящен The Weeknd?

Поклонники известной певицы Селены Гомес полагают, что ее новые треки посвящены бывшему бойфренду Абелему Тесфайе (больше известному под сценическим именем The Weeknd). На такие мысли их натолкнули последний три работы американской звезды под названиями Souvenir, She, Boyfriend, которые вошли в делюкс-версию 3 альбома.Преданные поклонники творчества Абелема Тесфайи и Селены Гомес считают, что некоторые фразы из последнего трека певицы напрямую связаны с его работой Call Out My Name. The Weeknd записал ее два года назад. Следует вспомнить, что история любви американских звезд продлилась не больше года и завершился в 2017 году. Возможно, пришло время расшевелить старые эмоции или молодые люди уже состоят в отношениях? Остается только ждать и пристально наблюдать за развитием событий.Автор статьи: Александр Матвеев