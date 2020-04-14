    События
    Политика
    Происшествия
    Спорт
    Шоу-Бизнес
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню
14 апр 12:21

Новый трек Селены Гомес посвящен The Weeknd?



Новый трек Селены Гомес посвящен The Weeknd?

Поклонники известной певицы Селены Гомес полагают, что ее новые треки посвящены бывшему бойфренду Абелему Тесфайе (больше известному под сценическим именем The Weeknd). На такие мысли их натолкнули последний три работы американской звезды под названиями Souvenir, She, Boyfriend, которые вошли в делюкс-версию 3 альбома.

Преданные поклонники творчества Абелема Тесфайи и Селены Гомес считают, что некоторые фразы из последнего трека певицы напрямую связаны с его работой Call Out My Name. The Weeknd записал ее два года назад. Следует вспомнить, что история любви американских звезд продлилась не больше года и завершился в 2017 году. Возможно, пришло время расшевелить старые эмоции или молодые люди уже состоят в отношениях? Остается только ждать и пристально наблюдать за развитием событий.




Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
«Прекрасная Вера!»: фанаты оценили новый образ певицы «Прекрасная Вера!»: фанаты оценили новый образ певицы Шоу-бизнес Кэти Пэрри прокомментировала слух об измене Орландо Блума Кэти Пэрри прокомментировала слух об измене Орландо Блума Шоу-бизнес Анастасия Приходько больше не будет исполнять песню «Мамо» Анастасия Приходько больше не будет исполнять песню «Мамо» Шоу-бизнес Лана Дель Рей готовится к выпуску нового альбома Лана Дель Рей готовится к выпуску нового альбома Шоу-бизнес Летта: история популярности певицы Летта: история популярности певицы Шоу-бизнес Новости шоу бизнеса в мире за сегодня 25.10.15: Стилист и визажист Селены Гомес решил распрощаться с жизнью, Эванджелин Лилли в очередной раз стала мамой Новости шоу бизнеса в мире за сегодня 25.10.15: Стилист и визажист Селены Гомес решил распрощаться с жизнью, Эванджелин Лилли в очередной раз стала мамой Шоу-бизнес Селена Гомес подтвердила роман с саратовским диджеем Zedd Селена Гомес подтвердила роман с саратовским диджеем Zedd Шоу-бизнес В Сети появились фото Бейонс без фотошопа В Сети появились фото Бейонс без фотошопа События
Не проходите мимо


Лента новостей
Для чего нужна email-рассылка малому бизнесу 20:29Новый трек Селены Гомес посвящен The Weeknd? 12:21Отзывы о Форексе и реальный опыт трейдинга 16:45Особенности получения кредита в банках 16:4162-летняя актриса Шэрон Стоун стала лицом глянцевого журнала «Vogue» 00:14Дженнифер Энистон и Брэд Питт готовятся к тайной свадьбе? 18:07Старшая сестра Тома Хэнкса раскрыла секрет про состояние его здоровье 18:0710 лет вместе: Джейсон Стетхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли празднуют юбилей 22:29Майкл Фассбендер и Алисия Викандер вместе посетили дублинский кинофестиваль 15:33Звездные родители Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали новорожденную дочь уникальным именем 18:45Эмили Ратаковски удивила образом: минимум оголенности и максимум сексуальности 00:29В семье Джамалы и Бекира Сулейманова ожидается пополнение 22:10


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru