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20 янв 19:05

Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения



Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения
Главный герой украинского «Холостяка» сделал своей избраннице предложение руки и сердца. И это не о проекте: 19 января Никита Добрынин сделал Дарье Квитковой подарок в виде кольца. Завидный холостяк Украины решил покинуть ряды «свободных» парней, на что его возлюбленная дала свое согласие.

Волшебное предложение руки и сердце произошло на Бали, где влюбленные проводят свой отпуск. О таком мечтает каждая девушка: романтическая обстановка, райские пейзажи и роскошные молодые люди. Все это напоминает фильмы со счастливым концом. Видео и фотографии предложения Даша и Никита разместили в собственных социальных сетях.




Автор статьи: Александр Матвеев




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