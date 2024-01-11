Какие товары предлагает завод «Софос» для дилеров

Светопрозрачные конструкции – популярные товары, которые закупают частные лица, застройщики, коммерческие организации, представители муниципалитетов. Поскольку заниматься производством может не каждое юридическое лицо, предприниматели решают работать с заводами как официальные дилеры. Это удобно, поскольку производители предлагают сниженные цены на закупку, обучают персонал, предоставляют презентационные материалы, проводят экскурсии.

Один из крупнейших производителей светопрозрачных систем, завод «Софос», активно занимается расширением дилерской сети. Поговорим о том, какие продукты предлагает данное предприятие.

Пластиковые окна

Это популярный товар, который связывается в сознании потребителей с комфортом, тишиной, теплом. В ассортименте «Софос» – качественные немецкие профили Рехау, которые производятся на собственном оборудовании с четким соблюдением рекомендаций изготовителя. Если вы хотите предлагать конечным потребителям действительно качественный товар, стать дилером производителя окон можно здесь, на сайте завода.

Немецкие окна Рехау популярны во всем мире, поскольку не содержат в составе канцерогенов и токсичных смол, не имеют неприятного запаха «пластика», не вызывают аллергии или проблем с дыханием. Их можно устанавливать в детских комнатах, образовательных и медицинских учреждениях. В ассортименте завода – все базовые линейки профильных систем, подходящие для климата России, а также совместная разработка с Рехау, профили Тандем, которые отличаются от других алюминиевыми накладками. Кроме оконных блоков, выпускаются дверные системы – входные, межкомнатные, балконные. Заключите дилерское соглашение с заводом пластиковых окон и дверей здесь, чтобы начать работу на выгодных условиях.

Алюминиевые окна

Настоящим прорывом оконного рынка стало появление оконных систем из легкого, прочного и пожаробезопасного алюминия, хорошо сохраняющих тепло. Дело в том, что холодные алюминиевые системы используются достаточно давно, но только в тех помещениях, в которых не требуется сохранение температурного режима. Из-за высокой теплопроводности металла они не могут защищать от холода. Проблема была решена включением в конструкцию металлопрофиля термовставки из полиамида. Она препятствует образованию мостиков холода и помогает оконным блокам теплоизолировать помещение.

Благодаря высокой прочности и долговечности алюминия системы из него монтируют в местах повышенной проходимости, в том числе магазинах, коммерческих и муниципальных объектах. Специальное окрашивание порошковыми составами повышает антикоррозийную стойкость материала. Поэтому использование алюминиевых оконных и дверных блоков возможно в сырых помещениях. Металл не боится агрессивных факторов среды, химических воздействий, подходит для изготовления габаритных конструкций.

Кроме того, в ассортименте завода «Софос» имеются противопожарные системы, алюминиевые подоконники, офисные перегородки, конструкции для витражного остекления и многое другое. Для официальных дилеров разработаны выгодные условия, предлагаются низкие цены. Завод строго соблюдает сроки поставки и предоставляет бесплатно программное обеспечение, информационную поддержку.





Автор статьи: Александр Матвеев