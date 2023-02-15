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15 фев 21:50
Система налогообложения. Налоги строительной компании
Под термином налоги и сборы принято понимать обязательные финансовые отчисления, взимаемые государством с частных компаний, хозяйствующих объектов, физических лиц. Процедуры переведения выплат на государственные счета производятся в соответствии с порядком, установленным действующими нормативно-правовыми актами. Как узнать систему налогообложения - читайте подробнее тут.
Непосредственно налоги представляют собой обязательные денежные отчисления, отчуждаемые компаниями и частными лицами в обязательном порядке с целью пополнения государственного бюджета.
Особенности порядка исчисления налогов строительных фирм заключаются в том, что компания самостоятельно определяет размер отчуждаемых платежей за определенный налоговый период посредством учета общей налоговой базы, ставки и имеющихся льгот.
Упрощённая система
Большинство строительных организаций относятся к группе малых, основным признаком которых является численность сотрудников, не превышающая 100 человек. С целью обеспечения государством наиболее благоприятных условий для деятельности компаний, отнесённых к категории, приведенной выше, была принята упрощённая система налогообложения.
Использование этой системы позволяет малым строительным организациям оптимизировать и упростить процесс оплаты налогов и сборов. Упрощённая система налогообложения действует наряду с общей. Строительные организации наделяются правом выбора подходящего варианта. Переход к любой из систем, а также возврат производится на добровольной основе.
Ограничения применение упрощённой системы
Правом использовать упрощённую систему наделяются ИП и организации, не имеющие статуса юридического лица. Однако этот вариант налогообложения имеет некоторые ограничения, в числе которых:
- Суммарный размер дохода. Строительная компания наделяется правом использования упрощённой системы обложения налогами в том случае, если общая величина доходов с проведённых работ составляет не более, чем 15 млн. рублей за три квартала. Если сумма является большей, в обязанность организации вменяется переход к общей системе.
- Стоимость имущества. Суммарная стоимость имущественных активов, находящихся на балансе строительной компании, не должна превышать 100 млн. рублей.
- Структура строительной компании. Использовать упрощённую систему не вправе организации, имеющие представительства и филиалы. Однако правило не распространяется на компании, обладающие зависимыми или дочерними фирмами.
- Состав учредителей. Компании, доля участия в которых сторонних организаций составляет более четверти, обязаны использовать общую систему обложения налогами.
Приведённые выше данные организация учитывает ежеквартально. Если в рамках компании появились какие-либо изменения, к примеру, увеличилась сумма имущества, фирма переводится на общую систему налогообложения с начала того квартала, в котором были отражены приведённые выше изменения.
Характеристики упрощённой системы налогообложения
Существует несколько основных критериев, которые в полной мере отражают особенности функционирования упрощённой системы налогообложения. Основными из них являются:Строительные компании вправе самостоятельно выбирать объект обложения налогами.
В качестве вариантов приводятся: доходы, уменьшенные в соответствии с величиной расходов, и доходы. Фирма освобождается от обязательств по уплате некоторых видов налогов, в числе которых: налог на имущественные активы, принадлежащие компании, на прибыль, на добавленную стоимость, а также единый налог, имеющий статус социального.
При выборе объекта обложения налогами необходимо учесть, что фирма утрачивает право его изменения в течение всего периода действия системы.
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Размер налоговой ставки определяется в соответствии с объектом. Так, если в качестве такового были выбраны доходы, размер ставки равен 6%, тогда как при выборе доходов, уменьшенных на расходную величину, процент равен 15.
Важно учитывать, что при расчёте ставки на доходы, которые были получены фирмой в материальном или натуральном выражении, учитывается их средняя стоимость в соответствии с показателями рынка.
В обязанности строительной компании, независимо от особенностей функционирования и статуса фирмы, является предоставление налоговой отчётности после завершения отчётного и налогового периодов. В качестве отчётного понимается первый, второй и третий кварталы календарного года.
Что касается налогового, то в качестве такового позиционируется круглый календарный год. Несвоевременное предоставление сведений или их недостоверность признаются в качестве неправомерных действий, влекущих применение штрафных санкций.
Автор статьи: Александр Матвеев
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