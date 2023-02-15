Система налогообложения. Налоги строительной компании

Особенности порядка исчисления налогов строительных фирм заключаются в том, что компания самостоятельно определяет размер отчуждаемых платежей за определенный налоговый период посредством учета общей налоговой базы, ставки и имеющихся льгот.

Важно учитывать, что при расчёте ставки на доходы, которые были получены фирмой в материальном или натуральном выражении, учитывается их средняя стоимость в соответствии с показателями рынка.