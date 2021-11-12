Обязательный аудит: кому нужен и как проводят

Регулярная проверка бухгалтерской отчетности необходима всем предприятиям. Она нужна, чтоб получить финансовые показатели компании и быть уверенным в том, что в документах нет никаких ошибок. Это обязательная процедура для организаций с высоким доходом или ценными активами.

Заказывая обязательный аудит можно проверить своего бухгалтера на порядочность, получить подтверждение платежеспособности или же избавиться от потенциальных проблем с налоговой. Многолетний опыт работы специалистов позволяет провести качественную процедуру и вынести правильное заключение.

Кому нужен обязательный аудит?

Аудит проводят таким компаниям:



публично-правовые;



ФГУП;



государственные корпорации и компании;



банки;



финансовые организации



политические партии



Также, процедуру проводят компаниям у которых выручка за год составляет больше 400 миллионов рублей. Плюс, аудит обязателен для организаций, которые владеют ценными бумагами.

Во время проведения процедуры учитывают не только бухгалтерских отчетов и документов. Проверят расчет со всеми сотрудниками, налоги и сборы. Специалисты проверяют все документы на юридическую чистоту. Комплексный подход позволяет собрать полную картину и избежать малейших ошибок.

Анализ рисков и санкций от налоговой компании поможет избежать неожиданностей во время проверки. Обязательный аудит — своего рода тренировка перед ежегодным визитом из налоговой. Используя все рекомендации аудитора легко навести порядок в финансах и бухгалтерских документах.

Этапы аудита

Обязательный аудит включает в себя следующие этапы:



изучение бухгалтерской документации и отчетности;



анализ внутреннего контроля и системы корпоративного управления;



фиксирование полученной информации;



предоставление заключения и отчетности.



В заключении указывают и анализируют наиболее вероятные риски и причины их появления. Также, специалист расскажет, о всех финансовых обстоятельствах компании. Детальный отчет с описанием ошибок и предложениями, как их исправить, поможет улучшить положение компании.

Используя полученные данные можно существенно улучшить продуктивность компании. Независимое мнение эксперта необходимо, чтоб минимизировать риски денежных потерь и сделать прибыл больше.

Информация, которую предоставляет аудитор после проверки, строго конфиденциальна. Не стоит бояться что данные попадут в третьи руки или к руководству конкурирующей компании.





Автор статьи: Александр Матвеев