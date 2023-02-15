Прокси-серверы могут использоваться для различных целей, таких как доступ к заблокированным веб-сайтам, доступ к ограниченному контенту или сокрытие своей сетевой личности.



Прокси-серверы используются различными способами, например, для доступа к веб-сайтам, недоступным в вашей стране, для обхода цензуры или для сокрытия вашей сетевой личности.



Как использовать прокси



При использовании прокси важно помнить несколько вещей

-Прокси-серверы не всегда безопасны. Убедитесь, что вы используете надежный прокси-сервис.



-При использовании прокси-сервера вы не сможете получить доступ к веб-сайтам, которые заблокированы или подвергнуты цензуре.



-Возможно, вам потребуется настроить компьютер для использования прокси-сервера.

Типы прокси

Плюсы и минусы каждого типа

Существует три основных типа прокси: физические, цифровые и программные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.





