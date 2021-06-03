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03 июн 16:52

Зачем нужен персональный прокси, как выбирать



Доступ в интернет может быть разным. Кто хорошо понимает ситуацию, стараются использовать прокси-сервер. Он позволяет менять IP-адрес, обходить блокировку, расширять возможности, создавать и сохранять большое количество информации. Немаловажной является также функция анонимности в сети. Существует большое количество компаний, предоставляющих услуги прокси, например, Proxy-Seller, где можно приобрести или взять в аренду персональный сервер.


Основные типы


Задачи, которые выполняет тот или иной прокси определяет его тип, например:



  • Прозрачность — подобные прокси не прикрывают реальный IP-адрес, а обмениваются с посещаемым ресурсом настоящей информацией. Такие серверы используют в публичных местах, например, библиотеках или учебных заведениях.

  • Анонимность — данный вид прокси чаще используется частными пользователями. Он тоже сообщает о своем статусе, но не передает информацию о владельце.

  • Искажение — подобный сервер не скрывает, что он прокси, но искажает информацию о пользователе. В цифровом мире, идентификация происходит по иным принципам, поэтому информация прокси-сервера будет восприниматься как от реального пользователя.

  • Приватность — сервер для тех, кто желает сохранять полную анонимность в сети. Он меняет IP-адрес, маскирует данные, выдает фальшивую информацию. Отследить такой прокси достаточно трудно, если не сказать, невозможно. 


Технически прокси друг от друга тоже отличаются типами протоколов, которые они используют, например, HTTP или SOCKS.


Зачем нужен персональный прокси, как выбирать

Рекомендации по выбору


В процессе подбора себе подходящего варианта прокси-сервера, специалисты советуют учитывать следующие нюансы:



  • Репутацию. Если прокси уже использовался со зловредной целью, то его использовать рискованно.

  • Количество серверов. Чтобы использовать серьезный потенциал, нужно иметь выбор. Рекомендуется подключаться к тем точкам, которые находятся ближе к стране проживания, или имеют доступ к желаемым ресурсам.

  • Полную информацию. Важно знать как можно больше об используемом сервере — какие технологии применяются, присутствует ли шифрование, тип протокола и т.п.

  • Функционал. Многие серверы выполняют дополнительные полезные функции, например, блокирование рекламы, вредоносных сайтов.


В применении прокси-серверов существует и обратная сторона медали, ведь те, кто предоставляет подобную услугу, владеют полной информацией о своих клиентах, поэтому важно выбирать надежные компании или ресурсы.





Автор статьи: Александр Матвеев




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