Разное
11 янв 12:24
Стихи о любви
Сегодня мне хочется говорить о любви — о светлом и чистом чувстве, нежном, красивом, от которого трепещет сердце и кружится голова, а мысли переполняются стихами и сказочной мелодией. Рекомендуем проникнуться вековыми стихами, например отлично подойдут стихи Пушкина, весь текст можете посмотреть тут.
Мелодия первой любви остается в сердцах каждого из нас на долгие годы и звучит невидимым аккордом. Первая любовь не забывается, она живет в душе, приходит во сне. Она, как тонкая нить, связывает нас с нашей молодостью, с прекрасными мечтами и надеждами.
Юная девчонка, нарядившись в красивое платье, причесав свои кудри, рассматривает себя в зеркале. Она так хочет скорее быть взрослой, ходить с модной сумочкой и в туфлях на высоких каблуках. Она мечтает снова встретиться с тем парнем в библиотеке, который пристально посмотрел ей в глаза. Юная девчонка еще совсем не знает, что к ней пришла ее первая любовь.
Сегодня стихи о любви
Нарядилась в бархатное платье
Нарядилась в бархатное платье, к зеркалу неспешно подошла. Из зеркальной глубины прозрачной на нее смотрела вся душа.
С черными глазами, ярче углей, с золотыми кудрями волос… Взгляд томился мыслями раздумий, что ей день сегодняшний принес.
Посмотрела на себя — ведь дама! Платье било бархатом в глаза. Так горда, красива и упряма, а в глазах — вчерашняя слеза.
Косы заплела ажурной лентой и по- взрослому подняла бровь. Пронеслась любовь сильнее ветра, и заметит ли девчонку вновь…
На себя смотрела, улыбаясь. Хороша! Ну что еще сказать?! Лучик солнца, словно издеваясь, так хотел ее поцеловать!
Отмахнулась от хмельного света, взглядом девичьим измерив стан. И спросила вдруг: любовь ли это? Или, может, просто лишь обман?
Девочка, совсем еще девчонка, не хотелось ей взрослее быть. Но тот взгляд, пленительный и тонкий, не могла она теперь забыть…
***
Сколько для счастья надо?.. Слышать твои слова, чтоб от простого взгляда кругом шла голова.
Слышать твое дыханье и в унисон дышать, без лишних слов и признаний рядышком помолчать.
Чтобы от прикосновений чувствовать трепет души… Об этих сладких мгновеньях мне помечтать разреши.
Спасибо, мои друзья, что были сегодня моими гостями! Надеюсь, что мои стихи о любви подарили вам прекрасные воспоминания. Любви вам, здоровья и удачи!
Автор статьи: Александр Матвеев
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