Разное
15 дек 22:48
МЛМ – это лохотрон!
Многие преуспевают в бизнесе? По статистике 80% малых бизнесов терпят крах. Значит ли это, что создание малого бизнеса – это лохотрон? Ведь человек вложил деньги и время и потерял их. Уверен, что некоторые из потерпевших говорят: «Малый бизнес – это мертвый вариант!»
А теперь давайте возьмем человека работающего по найму и никогда своего дела не открывавшего.
С какой вероятностью у этого человека есть знакомый преуспевший или не преуспевший в малом бизнесе? К счастью не 1 из 5 а все-таки выше. Некоторые из потерпевших нейдачу в первый раз, преуспевают со второй или третьей попытки. Но все равно вероятность знакомства с потерпевшими неудачу выше, чем с победителями. Вот и делает человек заключение, что проиграть в бизнесе очень легко, даже не попытавшись сделать что-то свое. Т. е. бизнес – это неудача и рисковать не стоит. Или еще хуже, спросим совета у человека, никогда не имевшего своего бизнеса или как раз не преуспевшего и не сделавшего никаких новых попыток.
С как же с успехом в млм?
Успеха в млм бизнесе достигает еще меньшее колличество человек. Почему? Да дисциплина нужна и вера в себя. И много еще каких качеств и навыков нужно для успеха. И если их изначально нет, то их надо развить. Не каждый готов на такой упорный труд. А ведь для создания бизнеса нужны еще и вложения. И для бизнеса в млм тоже. Правда финансовые вложения в млм бизнесе ниже чем в обычном. Но почему-то в обычном бизнесе – это неудача или провал, а в млм – это лохотрон.
Кто больше всего готов утверждать что бизнес в млм – это лохотрон? Конечно «пострадавшие»! А почему? Да потому, что обвинить другого в собственных неудачах проще чем себя в лени, слабости и отсутсвии веры в собственные силы.
Поэтому кто-то преуспевает в млм бизнесе, а кто-то активно всем объясняет какоей это лохотрон.
К какой категории вы будуту принадлежать, решать только вам.
Если вы готовы построить успешный бизнес и настроены на серьезную работу и на серьезный результат, присоединяйтесь к моей команде!
Этот текст из textnet.ru
Автор статьи: Александр Матвеев
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