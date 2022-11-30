Домашнее вино и закуски к нему

Вино

оно оказывает на организм человека общеукрепляющее действие,



восстанавливает силы,



придает бодрость



и поднимает настроение.





Закуска в тарталетках: отлично с вином

Итак, для начала нужно выпечь основу.

берем стакан просеянной муки высшего сорта,добавляем столовую ложку сливочного масла0,5 стакана сметаны,щепотку соли,и обязательно сушеный базилик и орегано,хорошо вымешиваем,кладем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на полчаса.



чеснок в количестве один зубчик,



полусладкое белое вино около 1/4 стакана



и столько же оливкового масла.



При желании тарталетки можно приготовить с разной начинкой, например, рыбной. Измельчаем семгу и зелень, добавляем мягкий сыр и натертое сливочное масло.



