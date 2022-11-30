Разное
30 ноя 00:04
Домашнее вино и закуски к нему
Вино сопутствовало человеку с самых древних времен.
Вино
Есть множество легенд о его возникновении. Самое раннее упоминание о вине, дошедшее до нашего времени, относится к 1800 году до нашей эры. Вино играло огромную роль в жизни общества: Португалия на протяжении многих веков была союзницей Англии благодаря любви последних к портвейну, а повышение налогов и, соответственно, цен на вино стало одной из причин начала Французской революции. Традиционно присутствует вино и во многих религиозных церемониях. Закуски для вина так же очень пользуются популярностью у истинных гурманов.
Вино обладает многими полезными свойствами:
- оно оказывает на организм человека общеукрепляющее действие,
- восстанавливает силы,
- придает бодрость
- и поднимает настроение.
Натуральное вино поможет при простуде и при болезнях ЖКТ, при ожирении и нарушенном обмене веществ. Особенно ценно свойство вина понижать количество холестерина в крови. Шампанские вина поддержат сердце, а красные – помогут справиться с анемией, выведут из организма излишки солей.
Однако, всеми этими свойствами обладают только натуральные вина.
К сожалению, в магазинах все чаще продается фальсификат, сделанный из порошка в котором иногда вообще отсутствует виноградный сок, зато полно консервантов, красителей, ароматизаторов и прочей «химии». Употребление таких «вин» не принесет ничего, кроме вреда. Да и какая технология способна заменить душу винодела, который с любовью готовит свои вина.
Закуска в тарталетках: отлично с вином
Украшением любого праздничного стола станет закуска в тарталетках. Разнообразием подобных блюд вы сможете поразить любого гурмана и найти путь к его сердцу. Тарталетки хороши и на фуршете и на праздничном столе. Начинку можно придумать самостоятельно в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.
Как вариант можно опробовать закуску в тарталетках по такой рецептуре. Не стоит беспокоиться чтобы удивить гостей, вам потребуются самые обычные продукты, которые всегда хранятся в холодильнике и немного приправ.
Итак, для начала нужно выпечь основу.
- берем стакан просеянной муки высшего сорта,добавляем столовую ложку сливочного масла0,5 стакана сметаны,щепотку соли,и обязательно сушеный базилик и орегано,хорошо вымешиваем,кладем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на полчаса.
Очень быстро, не допуская нагревания теста, раскатываем его скалкой. Корж должен быть довольно тонким и равномерным по всей поверхности . Формой среднего размера делаем круглые заготовки.
Готовые кружки выкладываем в формочки. Подойдут самые обычные ингредиенты, например, для выпекания кексов.
Чтобы внешний вид наших тарталеток не деформировался, сверху выкладываем немного зерен фасоли. Духовку разогреваем до температуры 180°С и отправляем туда формы минут на20.
За это время мы можем приготовить соус.
Нам потребуется:
- чеснок в количестве один зубчик,
- полусладкое белое вино около 1/4 стакана
- и столько же оливкового масла.
Полученный состав взбиваем миксером до его загустевания и приобретения белого цвета.
К этому времени подоспели тарталетки. Осторожно их вынимаем и даем время остыть.
В качестве начинки используем мелко нарезанные помидоры и брынзу. Все красиво выкладываем в тарталетки и обильно поливаем нашим соусом. Последним штрихом будет свежая зелень, которой и украшаем наше блюдо.
Сочетание ингредиентов, как в тесте, так и в соусе создают неописуемый и ни с чем несравнимый аромат. Еще один немало важный совет. Начинять тарталетки необходимо пред самой подачей на стол иначе они могут раскиснуть и потерять форму.
При желании тарталетки можно приготовить с разной начинкой, например, рыбной. Измельчаем семгу и зелень, добавляем мягкий сыр и натертое сливочное масло.
Полученную массу пропускаем несколько раз через мясорубку и отправляем в холодильник остывать. Тарталетки лучше всего наполнять, получившимся кремом, с помощью кулинарного шприца. Украшаем традиционно зеленью и для яркости разноцветным болгарским перцем.
Такое буйство красок и вкусов в нашей закуске в тарталетках никого не оставит равнодушным.
Автор статьи: Александр Матвеев
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