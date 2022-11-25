Причины популярности микрозаймов онлайн

Примерно 20 лет на рынке финансовых услуг существует микрофинансовые организации. Их популярность растёт среди населения ежегодно. В 2011 году кредитные организации стали официальными, с тех пор их деятельность регламентирована и регулируется законами Российской Федерации. Если в девяностые годы МФОассоциировались прежде всего с криминалом, то в настоящее время это серьёзные организации, которые официально осуществляют финансовые услуги на территории Российской Федерации

В такие организации чаще всего обращаются люди для получения небольших сумм. В то время как в банке в основном берут кредиты для крупных покупок. Микрофинансовые организации помогают людям при срочных ситуациях, когда возникает форс-мажорная ситуация, требующая небольших затрат

Почему популярны онлайн займы

МФО выдают денежные средства при этом берут за свои услуги определённый процент. Это процент прописывается в договоре и не меняется в течение определенного срока. Основными причинами растущей популярности МФО являются:



Скорость получение займа. Деньги на карту придут уже через 15 минут после подписания договора.



Микрофинансовые организации работают онлайн. То есть нет необходимости приходить в определённый офис и можно оформить кредит находясь в любой точке России.



Круглосуточное оформление займа. Когда очень срочно нужны деньги, то можно в любое время дня и ночи подать заявление и получить деньги.



Быстрая проверка. При оформлении микрозайма, как правило, требуется только паспорт с российской пропиской. Нет необходимости запрашивать и получать дополнительные документы такие как справка о доходах и прочие.



Удобно погашать кредит. Возврат денежных средств возможно производить несколькими способами: банковский перевод, электронные системы перевода, Почта России, личный кабинет на официальном сайте.



Одобрение в займе приходит в 98% обращений. То есть Клиенты гораздо чаще получают положительное решение со стороны организации.



Что касается процентов за пользование денежными средствами, то с 2019 года законодательством Российской Федерации установлена максимальная ставка для МФО.Она не может превышать 1% в день. Следует заметить, что большинство фирм используют в своей системе программу лояльности, которая уменьшает этот процент для постоянных клиентов. Также есть возможность досрочно погасить остаток займа, что может уменьшить процент.

Как оформить микрозайм онлайн

Для получения денежных средств необходимо перейти на официальный сайт организации. После чего зайти в раздел получение займа и заполнить все требуемые поля. Важно указывать только достоверную информацию.

Перед началом оформления нужно узнать какие документы потребуются. Кроме паспорта может понадобиться один из следующих документов: СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение или загранпаспорт. Документы нужно будет отсканировать или сфотографировать и загрузить на страницу в личном кабинете.

О своем решении микрофинансовая организация сообщить при помощи SMS сообщения на указанный номер телефона. Для более подробной консультации можно позвонить по телефону, который есть на официальном сайте.

Другую информацию про займы можно узнать на сайте.





Автор статьи: Александр Матвеев