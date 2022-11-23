Разное
23 ноя 18:22
Водосток крыши
Желоба или водостоки всегда кажутся — скажем так — приятным дополнением. Все, что они делают, — собирают воду, которая уже упала с крыши и движется к земле. Вода упала бы так или иначе, так зачем они нужны? Они спасают ваш сайдинг от необходимости держать на себе всю эту воду. Они отводят воду подальше от фундамента (прочитайте раздел «Давайте поговорим о сырости в подвале» позже). И что самое важное, они являются еще одним предметом, нуждающимся в ремонте!
Проблемы с водостоками - главная причина протекания фундаментов
Это - серьезная причина для того, чтобы регулярно их чистить, поэтому стоит купить резиновые перчатки! Если вы делаете это раз или два в год, органический мусор не успеет сгнить, и поэтому задача будет намного менее отвратительной, чем если вы дождетесь цветения появившихся в водостоках деревьев.
Чистые желоба также реже переполняются, обледеневают и отрываются. Что самое главное, они быстрее удаляют воду от дома, что улучшает состояние фундамента.
Как ухаживать за водостоком
- Удаляйте листья из желобов, устанавливая защитные экраны. Некоторые экраны даже имеют петли, так что вы можете удалить мусор, просочившийся сквозь них. Чтобы предотвратить ржавление, прикрепляйте экраны алюминиевыми заклепками.
- Если желоб засорился, проверьте на наличие пробки при соединении с водосточной трубой. Затем проверьте наклон, прижав уровень к желобу в нескольких местах. Желоб должен равномерно немного наклоняться к водосливу.
Зимой не забывайте про обогрев лотков.
- Если желоб протекает в месте присоединения или через дыры, используйте герметик для ремонта водостоков, который вы можете купить в магазине (он продается в упаковке, удобной для применения в строительном пистолете.)
- Восстановите сломанные колена водостока при помощи металлического листа и шурупов для металла или заклепок.
Чтобы снова закрепить или восстановить желоб, используйте шурупы для листового металла или ручной клепальщик. Большинство желобов сделаны из алюминия, поэтому используйте соответствующие заклепки.
Автор статьи: Александр Матвеев
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