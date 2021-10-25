Какую воду выбрать для заказа на дом

В употреблении воды в том или ином виде человек нуждается ежедневно. Именно от присутствия этой жидкости в организме зависит множество биохимических реакций и, как следствие, состояние здоровья и жизненный тонус. Однако вода из-под крана в большинстве крупных городов имеет низкое качество. Поэтому многие решают отказаться от нее в пользу покупной продукции. Сегодня доставка воды представлена широким выбором наименований и марок. Но наиболее важной задачей является выбор подходящего типа питьевой жидкости.

Подбирая такие товары для доставки на дом, необходимо ориентироваться не только на имеющиеся предпочтения, но и особенности их использования. Одни разновидности подходят для кипячения, а другие могут быть рекомендованы лишь для употребления в чистом виде. Кроме того, не стоит забывать, что высокое насыщение жидкости некоторыми компонентами может сделать ее противопоказанной для питья определенной категорией людей.

Виды воды в бутылях

В зависимости от технологии получения и фильтрации доступную для заказа в таре по пять и девятнадцать литров продукцию можно разделить на три основные разновидности, а именно:



фильтрованную;



артезианскую;



поверхностную.



Первый тип воды можно считать оптимальным вариантом для ежедневного применения в качестве основы для готовки продуктов питания (как вторых, так и первых блюд). При относительно небольшой стоимости она отличается чистым составом и не содержит каких-либо примесей. Исключение составляют только ее минерализованные типы, которое проходят процедуру насыщения макро- и микроэлементами.

Интересно! Такую воду получают путем глубокой фильтрации обычной водопроводной жидкости, что разрешено и регламентировано на законодательном уровне.

Продукция артезианского типа более предпочтительна для питья, поскольку при длительном кипячении она может оставлять сильный налет на посуде. Такую воду получают из глубоких скважин, а ее главная особенность состоит в наличии различных макроэлементов, минералов и прочих веществ в составе.

Что касается поверхностной питьевой жидкости, то ее можно разделить на два вида:



первый получают в местах естественного выхода воды на поверхность. Для нее присущи все качества классической артезианской воды;



второй добывают в высокогорных районах из рек и озер, формирующихся из-за таяния ледников. Это жидкость с чистым составом, подходящая как для готовки пищи, так и питья.



Важно! Заключая договор на поставку воды на дом, важно убедиться, что покупаемая продукция соответствует всем имеющимся нормам и требованиям. Она должна быть обеспечена сертификатами, в том числе от независимых лабораторий. В противном случае лучше отказаться от ее регулярного приобретения.

Особенности минеральной воды

Хотя некоторые поставщики предлагают такую продукцию в большой таре, она обладает одним уникальным качеством, делающим ее нежелательной для ежедневного питья, а именно сильным насыщением макро- и микроэлементами, а также прочими веществами. Их чрезмерное количество в организме может приводить к обострению или развитию различных хронических процессов, а кипячение такой воды – к образованию накипи.

С другой стороны, минеральная и минерализованная продукция может быть показана людям с некоторыми заболеваниями. Но только по предписанию врача (или опытного диетолога) и в строгом объеме.

Источник: сайт vodaplus.ru





Автор статьи: Александр Матвеев