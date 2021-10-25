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25 окт 21:09

Какую воду выбрать для заказа на дом



В употреблении воды в том или ином виде человек нуждается ежедневно. Именно от присутствия этой жидкости в организме зависит множество биохимических реакций и, как следствие, состояние здоровья и жизненный тонус. Однако вода из-под крана в большинстве крупных городов имеет низкое качество. Поэтому многие решают отказаться от нее в пользу покупной продукции. Сегодня доставка воды представлена широким выбором наименований и марок. Но наиболее важной задачей является выбор подходящего типа питьевой жидкости.


Какую воду выбрать для заказа на дом


Подбирая такие товары для доставки на дом, необходимо ориентироваться не только на имеющиеся предпочтения, но и особенности их использования. Одни разновидности подходят для кипячения, а другие могут быть рекомендованы лишь для употребления в чистом виде. Кроме того, не стоит забывать, что высокое насыщение жидкости некоторыми компонентами может сделать ее противопоказанной для питья определенной категорией людей.



Виды воды в бутылях



В зависимости от технологии получения и фильтрации доступную для заказа в таре по пять и девятнадцать литров продукцию можно разделить на три основные разновидности, а именно:




  • фильтрованную;

  • артезианскую;

  • поверхностную.



Первый тип воды можно считать оптимальным вариантом для ежедневного применения в качестве основы для готовки продуктов питания (как вторых, так и первых блюд). При относительно небольшой стоимости она отличается чистым составом и не содержит каких-либо примесей. Исключение составляют только ее минерализованные типы, которое проходят процедуру насыщения макро- и микроэлементами.



Интересно! Такую воду получают путем глубокой фильтрации обычной водопроводной жидкости, что разрешено и регламентировано на законодательном уровне.



Продукция артезианского типа более предпочтительна для питья, поскольку при длительном кипячении она может оставлять сильный налет на посуде. Такую воду получают из глубоких скважин, а ее главная особенность состоит в наличии различных макроэлементов, минералов и прочих веществ в составе.



Что касается поверхностной питьевой жидкости, то ее можно разделить на два вида:




  • первый получают в местах естественного выхода воды на поверхность. Для нее присущи все качества классической артезианской воды;

  • второй добывают в высокогорных районах из рек и озер, формирующихся из-за таяния ледников. Это жидкость с чистым составом, подходящая как для готовки пищи, так и питья.



Важно! Заключая договор на поставку воды на дом, важно убедиться, что покупаемая продукция соответствует всем имеющимся нормам и требованиям. Она должна быть обеспечена сертификатами, в том числе от независимых лабораторий. В противном случае лучше отказаться от ее регулярного приобретения.



Особенности минеральной воды



Хотя некоторые поставщики предлагают такую продукцию в большой таре, она обладает одним уникальным качеством, делающим ее нежелательной для ежедневного питья, а именно сильным насыщением макро- и микроэлементами, а также прочими веществами. Их чрезмерное количество в организме может приводить к обострению или развитию различных хронических процессов, а кипячение такой воды – к образованию накипи.



С другой стороны, минеральная и минерализованная продукция может быть показана людям с некоторыми заболеваниями. Но только по предписанию врача (или опытного диетолога) и в строгом объеме.



Источник: сайт vodaplus.ru





Автор статьи: Александр Матвеев




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