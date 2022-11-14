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14 ноя 21:08
Установка памятника – сложный строительный процесс
Установку надгробного памятника допустимо начинать только по истечению 12 месяцев с момента похорон. Именно за год земля полностью оседает, приобретает свою естественную первичную структуру. После установки на нее мощной гранитной конструкции процесс проседания не будет иметь места.
Общие рекомендации
Памятники https://ritualgranit.ru/, изготовленные из гранита, имеют большой вес. Они монтируются на небольшой фундамент, обустроенный из армированного бетона. Тип почвы, габариты гранитной конструкции определяют, какой формат основания стоит обустраивать.
Для глинистых почв эксперты рекомендуют выбирать сложные конструкции. Когда надгробие имеет большой вес, придется позаботиться о наличии усиленного основания. Во избежание проблем, процесс установки конструкции должен проводиться в теплое время года.
Основной план работ
Перед самым началом работ, грунт необходимо разровнять и уплотнить с помощью трамбовки. Следующий шаг – это укладка фундамента. Подготовка основания станет залогом того, что памятники гранит которым обеспечивает большой вес, не упадут, не перекосятся.
Изначально выкапываются траншеи по контуру могилы на нетронутом грунте на расстоянии 10 -15 сантиметров. Ширина углублений должна быть на 10 сантиметров больше, нежели цветник и постамент. Глубины в 20 сантиметров будет более чем достаточно.
Далее можно поступить по разному:
- Уложить в траншеи соответствующие им по размеру бетонные балки.
- Установить в углублениях арматуру, залить ее бетонным раствором.
- Готовое основание должно быть на одном уровне. Необходимо проводить оценку расположения плоскости относительно будущей оградки.
Фактическая установка памятника
После полного просыхания фундамента, на него накладывают толстый слой раствора на который ставится тумба. Для достижения плотного контакта основания и постамента, его пристукивают резиновым молотком. Уровень конструкции должен соответствовать норме.
После того, как конструкция настоится, на нее устанавливается надгробная плита, цветник. Все стыки монумента крепятся тем же бетонным раствором. Готовый памятник должен стоять строго вертикально. Для стабильности можно использовать металлические штыри. Вокруг готовой конструкции делается отмастка, для отвода влаги, которую в дальнейшем присыпают грунтом. Все работы выполнить в один день нельзя. Цементный раствор на каждом этапе процесса должен хорошо просыхать.
Автор статьи: Александр Матвеев
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